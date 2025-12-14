150 bin TL'nin 1 aylık mevduat getirisi ne kadar? Ziraat, Garanti, TEB...
TCMB'nin aralık ayında aldığı faiz indirimi kararı, mevduat piyasasında taşları yerinden oynattı. Politika faizindeki düşüşe rağmen bankalar, yüksek oranlı kampanyalarla yatırımcıyı elde tutma yarışına girdi. Kısa vadede parasını değerlendirmek isteyenler için yüzde 46,5'e varan faiz teklifleri gündeme gelirken, 'Hangi banka ne kadar kazandırıyor?' sorusu yeniden en çok aranan başlıklar arasına girdi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.12.2025 16:37