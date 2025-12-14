Viral Galeri Viral Liste 150 bin TL'nin 1 aylık mevduat getirisi ne kadar? Ziraat, Garanti, TEB...

TCMB'nin aralık ayında aldığı faiz indirimi kararı, mevduat piyasasında taşları yerinden oynattı. Politika faizindeki düşüşe rağmen bankalar, yüksek oranlı kampanyalarla yatırımcıyı elde tutma yarışına girdi. Kısa vadede parasını değerlendirmek isteyenler için yüzde 46,5'e varan faiz teklifleri gündeme gelirken, 'Hangi banka ne kadar kazandırıyor?' sorusu yeniden en çok aranan başlıklar arasına girdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.12.2025 16:37
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ayı faiz kararı, mevduat piyasasında dengeleri yeniden şekillendirdi. TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 39,5'ten yüzde 38,0 seviyesine çekmesiyle birlikte bankalar, vadeli mevduat ürünlerinde yeni kampanyalarını devreye aldı.

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI BANKALARDA REKABET KIZIŞTI

Sıkı para politikası sürecinde sık sık güncellenen mevduat faizleri, son kararla birlikte bankalar arasında adeta bir yarışa dönüştü. Özellikle kısa vadeli ve günlük vadeli hesaplarda sunulan yüksek oranlar dikkat çekiyor. Bazı bankalar, aylık vadede yüzde 46,5'e varan faiz oranlarıyla yatırımcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor.

150 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR OLDU?

2025 yılı aralık ayı itibarıyla 150 bin TL'lik birikimini aylık vadede değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu net kazanç tutarları da netleşti. Günlük vadeli ve standart vadeli hesaplar arasında faiz oranları kadar getirilerde de farklılıklar bulunuyor.

EN YÜKSEK FAİZ SUNAN BANKALAR VE GETİRİLER

Güncel kampanyalara göre öne çıkan bankalar ve 150 bin TL'nin aylık vade sonunda sağladığı net kazançlar şöyle:

Banka Hesap Adı Faiz Oranı Aylık Net Kazanç Vade Sonu Tutar
ING Turuncu Hesap %45 4.463,96 TL 154.463,96 TL
Alternatif Bank VOV Hesap %46,5 4.444,26 TL 154.444,26 TL
ON Dijital Bankacılık ON Plus %46 4.480,23 TL 154.480,23 TL
Fibabanka Kiraz Hesap %46 4.226,63 TL 154.226,63 TL
TEB Marifetli Hesap %46 4.564,76 TL 154.564,76 TL
CEPTETEB Marifetli Hesap %46 4.564,76 TL 154.564,76 TL
HSBC Modern Hesap %45 3.967,96 TL 153.967,96 TL
Odea Oksijen Hesap %45 4.298,62 TL 154.298,62 TL
Banka Hesap Türü Faiz Oranı Aylık Net Kazanç Vade Sonu Tutar
QNB Kazandıran Günlük Hesap %43 4.198,68 TL 154.198,68 TL
DenizBank E-Mevduat %41 4.448,22 TL 154.448,22 TL
Akbank Vadeli Hesap TL %41 4.448,22 TL 154.448,22 TL
Garanti BBVA E-Vadeli Hesap %40,5 4.393,97 TL 154.393,97 TL
İş Bankası Vadeli TL Hesabı %39 4.231,23 TL 154.231,23 TL
Enpara.com Vadeli Hesap %39 4.231,23 TL 154.231,23 TL
Ziraat Bankası Vadeli TL Mevduat %39 4.231,23 TL 154.231,23 TL
