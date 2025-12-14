150 bin TL’nin 1 aylık mevduat getirisi ne kadar? Ziraat, Garanti, TEB...

150 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR OLDU?

2025 yılı aralık ayı itibarıyla 150 bin TL'lik birikimini aylık vadede değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu net kazanç tutarları da netleşti. Günlük vadeli ve standart vadeli hesaplar arasında faiz oranları kadar getirilerde de farklılıklar bulunuyor.