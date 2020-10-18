Müjdeler olsun, Kemal Bey "yolunu bulmuş.Çünkü kaçıyorlarmış, yüzde 62'si yurt dışında yaşamak istiyormuş.Eskiden de Köy Enstitüsü kurarak "köylüyü köyünde tutmak" isterlerdi...

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Peki onları nasıl yerlerinde tutacakmış?

Yok, yurt dışından doktoralı yirmi beş bin gencimizin çalışacağı ambalaj sanayii kenti kurarak değil. Hani Şanghay'dan mal getirtip paketleyip paketleyip Baku'ya göndereceklerdi. Bu paketlemeyi Çinliler'in niçin kendilerinin yapmadıkları sorusu karanlıkta kalıyordu.

Onu çoktan unuttu ve hatırlamak istemiyor.

Az daha üstüne gidersek "ben öyle bir şey söylemedim" de diyebilir, Pişkin Kemal bu...

Gençleri tutacak bir beyanname yayınlamış.

"Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı" kuracakmış (OBİT)... Bunu İran, Irak, Suriye ve Türkiye kuracaklarmış...

Böylece gençler de burada kalacaklarmış.

"Gelecek nesiller" için de "ekosistem hakkı" korunacakmış.

Yeşiller Partisi'yle koalisyon mu var ufukta?

Yazılarını Türkçe yazan Amerikalı gazeteci Serdar Turgut da onları destekliyordu...

"Siyasi Ahlak Yasası" da çıkaracakmış.

Gençler ahlaksızlık istemiyorlar.

Kamu İhale Kanunu yeniden düzenlenecekmiş.

Böylece "müteahhit adayı gençler" de ülkeye bağlanacaklar.

"Aile Destekleri Sigortası Kurumu"nu da unutmayalım, gençler "anam babam destek aldı" diye sevinecekler ve burada kalmaya karar verecekler.

"Yeni bir merkez-yerel dengesi" kurulacakmış, bunun gençlikle ya da yaşlılıkla ne ilgisi olduğunu anlayamasak da...

Programa ilaveten de, gençleri mıh gibi yerinde oturtacak "güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem"...

"Ulusal Vergi Konseyi" falan da var, "TBMM Kesin Hesap Komisyonu" da var.

Yaşadınız gençler.

Artık yılda beş yüz avro toka edip vatandaşlığına geçtiğiniz "olmayan Asgardia devletinin" pasaportunu yırtıp atabilirsiniz.

Elon Musk sizi Mars'a götürecek diye umutlanmanıza da gerek kalmadı.

Ne güzel kavunlarımız karpuzlarımız, Manavgat çağlayanımız falan da var burada... Mars'ta var mı?

Muharrem İnce de geçen gün "Kars gravyerini" keşfetti, daha önce hiç yememişmiş, daha ne?

Hadi gene iyisiniz.

Bir de Çanakkale'ye tanrıça heykeli dikerlerse bu iş tamamdır. Böylece adalet de sağlanır.

Peki Kemal Bey size iş de bulacak mı?

O da neymiş öyle?

Ama kızlara koca bulur belki, daha ne istiyorsunuz?

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Erken seçimi meğerse kim istiyormuş



"Diyorlar ki bu seçim acaba Kılıçdaroğlu'nun talebi mi? Hayır efendim. Bu talep esnafın talebidir. İşçinin talebidir. Emeklinin talebidir. Sanayicinin talebidir."

Kemal Kılıçdaroğlu