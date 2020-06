Sosyal medyanın bir "" olduğunu hepimiz biliyoruz.Aynı zamanda bir cahil ve hödük cennetidir.Bu bela, ""...Koronavirüs gibi öldürmüyor ama asrın vebasıdır...Bilen bilmeyen, anlayan anlamayan her türlü ve her yaştan "" orada at oynatıyor.Kendine özgü ünlüleri de var...Hani bir ara zihin ve beden özürlü zavallı bir adamcağızı "" sanıyla ortaya sürmüşlerdi... Filmde de oynattılar, bir tek (rakamla 1) seyirci bulabildi.

***

Amerika'da ve İngiltere'de protestolar son günlerde "" dönüştü." olan tarihi şahsiyetlerin heykellerini birer birer yıkıyorlar. Son olarak Rhodesia sömürgesinin kurucusu Sir Cecil Rhodes'un heykeline saldırdılar Güney Afrika'da.Buraya kadarını anladık.Lakin, Beyaz Saray'ın önündeki parkta bulunan Andrew Jackson'un heykeline de ip bağlayıp devirmeye çalışmışlar.Jackson ABD'nin yedinci başkanı.Elbette çok sayıda köle sahibiymiş.Hepsi öyleydi, başta George Washington olmak üzere John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe, ilk başkanların hepsi...Amerika Birleşik Devletleri, toprak sahibi zengin masonları İngiliz boyunduruğundan kurtarmak üzere tasarlanmış bir ""...Bunların "" de Kızılderililere ve zencilere işlemiyordu.Abraham Lincoln bile, sırf birliği ayakta tutabilmek için iç savaşın kritik bir noktasında köleliği "" kaldırdı...Buraya kadarını da anladık.Acaba ayaklanan zenciler Washington'u da tarihten silmeye cesaret edebilecekler midir?Oldu olacak, heykelini yıkmakla yetinmesinler, üzerinde resmi bulunan paraları da yaksınlar!Böylece dolara dokunanın da eli yansın...Hadi görelim...

***

Derken, sosyal medya manyakları konuya "" atlattılar.Birileri çıkmış, Mısır piramitlerini kölelerin inşa ettiğini öne sürerek onların da yıkılmasını istemiş!Akıl akıl gel takıl...O zaman eski Yunan ve Roma'dan kalmış bütün mimari eserleri de yıkın.Kaldı ki, piramitleri hep sanıldığı gibi kölelerin kırbaç altında değil, özgür ve ücretli işçilerin yapmış oldukları da kanıtlandı. Piramitlerin yakınında bunların kalmış oldukları tabir caizse "" bile bulundu...Kitap okumuyor ki piç kurusu, bilgi niyetine Hollywood sinemasının kendisine çizmiş olduğu "" biliyor...Dünyanın düz olduğuna inananlar da aynı manyaklardır. Bunlardan biri, bu zırvayı kanıtlamak amacıyla kendi yaptığı bir roketle gökyüzüne çıkmak istemişti de beyin üstü yere çakılmıştı.Çok şükür bunlar -henüz- bizde yok, bizim sosyal medyada "" var.