Taksiye taksi demek bu kadar mı zor geliyor yahu?" olduğuna göre bir de "" bulunması gerekir... Pir aşkına mı çalışıyorlar? İnerken "" diye sorunca "" mı diyorlar?Çünkü halkımız özel arabaya da taksi der. Eh, öteki de bunun ticarisi. O zaman mantık yerinde.Ticari taksi diyene "" diye güler geçeriz ama basın da, daha kötüsü devlet de böyle deyince işin tadı kaçar.Yapmayınız.

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" konusunda da tehlikeli bir eğilim belirdi.Personel, çoğuldur.Ama bizde tekil olarak kullanılıyor, "" gibi cümleler kuruluyor: İçeride bulunan ""...Halkı anladık da televizyon kanalı yapınca ayıp oluyor.

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Marksistler sınıf ayrımı yaparken "" bakarlar...Peki, ""ı "", ""ı "", ""ı "" yapmış olana ne diyeceksiniz?Lumpen demeyin, kızıyorlar.Çünkü bu işi Friedrich Engels'ten daha iyi bilirler.

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Halkımız "" lafının yarısını alıp "" de yapmıştır.Peki suyla sabunla hiçbir ilgisi olmayan Fransızca "" kelimesini alıp onu "" anlamında "" yapanlara ne diyeceksiniz?Hadi müteahhit cahil ama böyle diyenler arasında mühendisler de var. Hepsi okumuş çocuklar.Değerli basınımız Fransız dilinden "" fiilini de atıp onun yerine "" diye bir ucube uydurarak Fransız kültürüne de büyük katkı yapmıştır.Geçen gün televizyon seyrederken kulağıma "" diye bir kelime çalındı... Fransızca'ya yeni bir katkı.İyi iyi, böyle devam edin. Cevapların hepsi "" olsun, acılar "", en dandik televizyon dizisinin en kıytırık figüranı "", karta kaçmış yaşlı gazeteci "", daha genç olanı ve o kadar da tanınmayanı ""...Yarın cortlasam bana ne diyecekler, merak konusudur.