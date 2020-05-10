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ENGİN ARDIÇ
Ticari olmayan taksi

Ticari olmayan taksi

10.05.2020, Pazar
Taksiye taksi demek bu kadar mı zor geliyor yahu?
"Ticari taksi" olduğuna göre bir de "ticari olmayan taksi" bulunması gerekir... Pir aşkına mı çalışıyorlar? İnerken "borcumuz nedir" diye sorunca "para istemez abi, mühim olan insanlık" mı diyorlar?
Çünkü halkımız özel arabaya da taksi der. Eh, öteki de bunun ticarisi. O zaman mantık yerinde.
Ticari taksi diyene "cahil" diye güler geçeriz ama basın da, daha kötüsü devlet de böyle deyince işin tadı kaçar.
Yapmayınız.

***

"Personel" konusunda da tehlikeli bir eğilim belirdi.
Personel, çoğuldur.
Ama bizde tekil olarak kullanılıyor, "mağazaya girdim, bir personel bana dedi ki" gibi cümleler kuruluyor: İçeride bulunan "personeller"...
Halkı anladık da televizyon kanalı yapınca ayıp oluyor.

***

Marksistler sınıf ayrımı yaparken "o kişinin üretim araçlarına sahip olup olmadığına" bakarlar...
Peki, "şarj"ı "şarz", "pasaj"ı "paşaz", "mesaj"ı "meşaz" yapmış olana ne diyeceksiniz?
Lumpen demeyin, kızıyorlar.
Çünkü bu işi Friedrich Engels'ten daha iyi bilirler.

***

Halkımız "water closed" lafının yarısını alıp "kılozet" de yapmıştır.
Peki suyla sabunla hiçbir ilgisi olmayan Fransızca "soubassement" kelimesini alıp onu "su basabilir düzey" anlamında "su basmanı" yapanlara ne diyeceksiniz?
Hadi müteahhit cahil ama böyle diyenler arasında mühendisler de var. Hepsi okumuş çocuklar.
Değerli basınımız Fransız dilinden "rediger" fiilini de atıp onun yerine "redakte etmek" diye bir ucube uydurarak Fransız kültürüne de büyük katkı yapmıştır.
Geçen gün televizyon seyrederken kulağıma "dezenfektasyon" diye bir kelime çalındı... Fransızca'ya yeni bir katkı.
İyi iyi, böyle devam edin. Cevapların hepsi "tokat gibi" olsun, acılar "yürekleri dağlasın", en dandik televizyon dizisinin en kıytırık figüranı "ünlü sanatçı", karta kaçmış yaşlı gazeteci "duayen", daha genç olanı ve o kadar da tanınmayanı "deneyimli"...
Yarın cortlasam bana ne diyecekler, merak konusudur.
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