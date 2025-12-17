17 Aralık 2025, Çarşamba
Trump'ın Özel Kalem Müdürü Wiles gündemi sarstı: Alkolik bir kişiliğe sahip!
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalem Müdürü Susie Wiles, bir dergiye verdiği röportajda Trump'ın alkol kullanmamasına rağmen 'alkolik bir kişiliğe' sahip olduğunu söyledi. Elon Musk'ı ise 'Tam anlamıyla yalnız hareket eden biri' olarak tanımlayan Wiles, 'Elon'la ilgili asıl zorluk, ona ayak uydurmak. Ketamin kullandığını açıkça söylüyor' dedi.
Giriş Tarihi: 17.12.2025 08:23 Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 09:06