Trump’ın Özel Kalem Müdürü Wiles gündemi sarstı: Alkolik bir kişiliğe sahip!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalem Müdürü Susie Wiles, bir dergiye verdiği röportajda Trump'ın alkol kullanmamasına rağmen 'alkolik bir kişiliğe' sahip olduğunu söyledi. Elon Musk'ı ise 'Tam anlamıyla yalnız hareket eden biri' olarak tanımlayan Wiles, 'Elon'la ilgili asıl zorluk, ona ayak uydurmak. Ketamin kullandığını açıkça söylüyor' dedi.

Giriş Tarihi: 17.12.2025 08:23 Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 09:06
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles, Vanity Fair dergisinde yayımlanan çarpıcı röportajıyla Trump yönetiminin iç yüzünü ortaya döktü.

Büyükanne lakabıyla bilinen Wiles'ın "Trump alkol kullanmıyor ama alkolik kişiliği var" sözleri Washington'da deprem etkisi yaratırken, röportaj; Epstein dosyalarından Elon Musk'ın rolüne, JD Vance'ten Pam Bondi'ye kadar kabinenin kilit isimlerini hedef alan sert eleştirilerle gündeme oturdu.

Vanity Fair'in, deneyimli siyaset gazetecisi Chris Whipple ile Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk yılı boyunca yapılan 11 ayrı röportaja dayandırdığı dosya, Beyaz Saray'la ilgili çarpıcı detayları gözler önüne seriyor.

"ALKOL KULLANMIYOR AMA ALKOLİK KİŞİLİĞİ VAR"

Beyaz Saray'ın ilk kadın özel kalem müdürü olan Susie Wiles, Trump'ı "alkolik kişiliğe sahip" biri olarak tanımladı. Alkol kullanmayan Trump'ın karakter yapısını bu ifadeyle açıklayan Wiles, alkolik bir babayla büyümesinin kendisini "büyük egoları ve güçlü kişilikleri" yönetmeye hazırladığını söyledi.

Wiles'a göre Trump,

"Yapamayacağı hiçbir şey olmadığına inanıyor. Hiçbir şey, sıfır, sınır yok."

Trump'ın kişiliğinin "sahiplenici ve bağımlılığa yatkın" olduğunu vurgulayan Wiles'ın bu sözleri, kısa sürede küresel manşetlere taşındı.

79 yaşındaki Trump alkol kullanmıyor. Ancak kardeşi Fred Trump'ın alkol bağımlılığı nedeniyle 42 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği biliniyor.

EPSTEIN DOSYALARI: "BONDI TAMAMEN ÇUVALLADI"

Wiles'ın en sert eleştirilerinden biri de Adalet Bakanı Pam Bondi'ye yönelik oldu. Jeffrey Epstein dosyalarının açıklanma sürecinin kötü yönetildiğini savunan Wiles, Bondi için "Tamamen çuvalladı" dedi.

Wiles, Epstein belgelerini bizzat okuduğunu, Trump'ın adının dosyalarda geçtiğini kabul etti ancak "Dosyada Trump'ın korkunç bir şey yaptığına dair bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Epstein skandalı, Trump'ın geçmişte bu konuda komplo teorilerini körüklemesi nedeniyle aylardır yönetim için siyasi bir baş ağrısına dönüşmüş durumda.

ELON MUSK VE USAID KRİZİ: "AKILCI HİÇ KİMSE BUNU SAVUNAMAZ"

Wiles, SpaceX ve Tesla'nın patronu Elon Musk'ı da hedef aldı. Trump'ın ikinci döneminin başında kurulan ve kamu harcamalarını kısmayı amaçlayan Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) başına getirilen Musk'ı:

"Çok tuhaf, çok tuhaf bir tip"

"Tamamen tek başına hareket eden biri"

"Ketamin kullandığını açıkça söyleyen biri"

olarak tanımladı.

Musk'ın USAID'i ve küresel yardım programlarını fiilen dağıtmasına sert tepki gösteren Wiles, "Akılcı hiçbir insan USAID sürecinin iyi olduğunu düşünemez. Hiç kimse" dedi.

Wiles, Musk'la, USAID çalışanlarının ofislere erişiminin engellenmesi nedeniyle yüzleştiğini de açıkladı.

Trump'ın bir süreliğine Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başına getirdiği milyarder Elon Musk için "Tam anlamıyla yalnız hareket eden biri" ifadelerini kullanan Wiles, "Elon'la ilgili asıl zorluk, ona ayak uydurmak. Ketamin kullandığını açıkça söylüyor. Gündüzleri EOB'de (Yürütme Ofisi Binası) bir uyku tulumunda uyuyor. Çok tuhaf, çok tuhaf bir adam; ki bence dahiler genelde böyledir. Bu durum işler için faydalı mı? Değil. Ama o, başlı başına bir karakter." şeklinde konuştu.

GÜMRÜK TARİFELERİ: "BEKLEDİĞİMDEN DAHA SANCILI"

Wiles, Trump'ı 6 Ocak Kongre baskınına katılan en şiddet yanlısı isimleri affetmemesi konusunda uyardığını, ayrıca kapsamlı gümrük tarifeleri kararının ertelenmesi için baskı yaptığını söyledi. Ancak Trump'ı ikna edemediğini kabul etti.

Trump'ın bu yıl ticaret ortaklarına yönelik açıkladığı tarifelerin ekip içinde derin ayrılıklara yol açtığını belirten Wiles, "Bu karar beklediğimden daha sancılı oldu" ifadelerini kullandı.

"BELKİ DE TEK GERÇEK İNTİKAM BUYDU"

Wiles, Trump'ın New York Başsavcısı Letitia James hakkında açılması istenen dava girişiminin, Demokrat siyasetçiye yönelik bir "intikam" duygusuyla bağlantılı olabileceğini söyledi.

"Belki de tek gerçek intikam buydu" diyen Wiles, Trump'ın her sabah intikam düşüncesiyle uyanmadığını, ancak
"Fırsat doğduğunda bunu değerlendirdiğini" ifade etti.

UKRAYNA VE PUTİN: "TÜM ÜLKEYİ İSTİYOR"

Ukrayna savaşıyla ilgili de konuşan Wiles, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'nın tamamını istediğine" inandığını söyledi.

Bu değerlendirme, Washington'ın bir yandan barış anlaşması için bastırdığı bir dönemde dikkat çekici bulundu.

"JD VANCE KOMPLO TEORİLERİNE İNANIYOR"

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'yi Jeffrey Epstein davasını ele alış biçimi üzerinden eleştiren Wiles, "Bence o, bununla ilgilenen hedef grubun tam olarak kimler olduğunu anlamakta tamamen başarısız oldu. Önce bu insanlara içi boş klasörler verdi, sonra da tanık listesinin masasında olduğunu söyledi. Halbuki masasında hiçbir şey yoktu" ifadelerini kullandı.

Wiles, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ise "Uzun yıllardır komplo teorilerine inanan bir kişi olduğu" görüşünü paylaştı.

TRUMP'TAN WILES'A DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump ise, ABD basınına yaptığı açıklamada Wiles'a destek verdi. Wiles'ın kendisi hakkında yaptığı "alkolik kişiliğe sahip" tanımlamasının doğru olduğunu söyleyen Trump, "sahiplenici ve bağımlılık yapan" bir kişiliğe sahip olduğunu ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de, Wiles'ın gösterdiği tutarlılık ve samimiyete her zaman hayran olduğunu belirterek, "Onun ABD başkanına sadakatsiz olduğunu hiç görmedim ve bu da onu başkanın isteyebileceği en iyi Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü yapıyor" dedi.

Wiles ile "komplo teorisyenliği" konusunda sık sık şakalaştıklarını vurgulayan Vance, "Bazen komplo teorisyeni oluyorum, ama sadece doğru olan komplo teorilerine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

"YÖNETİMİ BÖLME GİRİŞİMLERİ BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANACAK"

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Wiles'a destek vererek, "Bu yönetimi bölme girişimlerinin hepsi başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Başkan Trump'ın muazzam başarılarını baltalama ve küçümseme girişimlerinin hepsi başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Biz bir aileyiz. Bir aradayız" ifadelerini kullandı.