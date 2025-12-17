Trump’ın Özel Kalem Müdürü Wiles gündemi sarstı: Alkolik bir kişiliğe sahip!

"ALKOL KULLANMIYOR AMA ALKOLİK KİŞİLİĞİ VAR"

Beyaz Saray'ın ilk kadın özel kalem müdürü olan Susie Wiles, Trump'ı "alkolik kişiliğe sahip" biri olarak tanımladı. Alkol kullanmayan Trump'ın karakter yapısını bu ifadeyle açıklayan Wiles, alkolik bir babayla büyümesinin kendisini "büyük egoları ve güçlü kişilikleri" yönetmeye hazırladığını söyledi.

Wiles'a göre Trump,

"Yapamayacağı hiçbir şey olmadığına inanıyor. Hiçbir şey, sıfır, sınır yok."

Trump'ın kişiliğinin "sahiplenici ve bağımlılığa yatkın" olduğunu vurgulayan Wiles'ın bu sözleri, kısa sürede küresel manşetlere taşındı.

79 yaşındaki Trump alkol kullanmıyor. Ancak kardeşi Fred Trump'ın alkol bağımlılığı nedeniyle 42 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği biliniyor.