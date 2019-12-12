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ENGİN ARDIÇ
Miss Andromeda

Miss Andromeda

12.12.2019, Perşembe

Bir Amerikalı bile bu kadar salak olamaz, demiştik.
Oysa oluyor. (Aman, şimdi Atlanta "district attorney"i hakkımızda "Amerikalılığa hakaretten" soruşturma açmasın sakın...)
Atlanta'da "Kainat Güzeli" seçildi. Miss Universe...
Yani, yalnız dünyanın güzeli değil.
Bu yarışmalarda kazanan da ağlar, kaybeden de ağlar. Genellikle yanlarında analarıyla gelirler. Birbirleriyle şapır şupur sürekli öpüşürler. Biz de televizyonda düzenlerdik, kazanan kızları haber spikeri yapmak üzere.
Bir keresinde pek güzel bir kız kazandı, fakat Türkçe konuşamadığı için işimize yaramamıştı...
Yaramış olanları da magazin sayfalarından çeyrek yüzyıl sonra bugün bile izleyebilirsiniz.
Ben de jüri üyesi olmak istemiştim de, "gerçekten kızların en güzeli hangisiyse ona oy verir" diye kabul etmemişlerdi.
Kainat güzeli...
Yani yalnız bizim gezegenimizin değil, Jupiter'in, Uranus'un falan da en güzeli.
Hatta uzak galaksilerin bile...
Oralarda bizimkinden daha güzel kızlar olmadığını nereden biliyorsunuz?
Katıldılar da kazanamadılar mı yoksa?
Magazin basını bunu nasıl atlamış?
"Siyah elbiseli adamlar" neredelermiş?
Öyle ya, bize "uzaylı" diye hep kısa boylu, koca kafalı, patlak gözlü birtakım yaratıklar gösterdiler. Bizim kızlar gerçekten daha güzel.
Ama ya onların güzellik anlayışı bizimkinden farklıysa?
Jüride başka galaksilerden kimse var mı? Yoksa dünyalıya torpil mi geçmişler?
Neyse... Bir daha size "uzaylı" gösterdikleri zaman "hangi galaksinin hangi güneşinin hangi gezegenindensin hemşerim" diye sorun.
Taş atmayın.
Başka bir şey de yapmayın, ayıptır.

***


Belki de Macron yapıyor

Ceren'i öldüren psikopat Özgür var ya...
"Birileri" tarafından kullanılıyor olabilirmiş.
Kullanışlı katil.
Faşistler öyle diyorlar.
Ceren Alevi'ymiş. "Toplumsal hassasiyetleri" harekete geçirmek için özellikle seçilmiş.
Cinayet mahalli olan Ordu'da bir dümen dönüyormuş...
FETÖ kaçakları Zekeriya Öz ve Celal Kara da Ordu'da saklanmışlar.
Cinayeti işletenlerin amacı Ordu'daki güvenlik zafiyetini tartışmakmış.

***

Sakın bu kız, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'ün önünü kesmek için öldürülmüş olmasın?
Belki de Macron'a gözdağı vermek istenmiştir.
Ya da belki Macron "Tayyip'e" bir mesaj iletiyor.
Kılıçdaroğlu da Horasan Yaylası'nın Oğuz Türkleri'nin Kayı Boyu'ndan değil miydi?
Zaten Hititler de Türk.
Ne olmuş yani, ortalıkta gazeteci diye de neler dolaşıyor...

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