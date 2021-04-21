Şu 128 milyar dolar meselesi için, ben diyeyim 'bulanık suda balık avlama gayreti', siz deyin 'bir bardak suda fırtına çıkarma çabası'…

Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere 128 milyar doları sorup duranların asıl derdi saldırılara ve salgına rağmen ülkemiz ekonomisinin ayakta kalabilmesi, belli ki…

Bildikleri halde mevzuyu kanırtmaya çabalayanlar da karambolde prim yapmak isteyenler. Doğruyu söyledikten sonra CHP'den gelen mahalle baskısına teslim olan İlhan Kesici, bu açıdan ibretlik isimlerden. Hakk'ın hatırının yüksek olduğunu ve hiçbir hatıra feda edilemeyeceğini bilmesi gerekirdi oysa…

Bu arada özellikle yeni türeyen partileri temsil eden isimlerin bilgiç edalarına bakıp aldanmamak, önemli. Güya konuyu konuşsalar da, çoğu neyi tartıştıklarından bile habersiz çünkü.

Bütün sıkıntı, 128 milyar dolar nerede diye haykıranların Türkiye ekonomisinin 2018 Ağustosu'ndan beri gösterdiği performansı izah etme konusunda zorluk çekmeleri ile ilgili. Açık saldırılara ve salgına rağmen ekonomimizin ciddi bir mukavemet göstermesi, onların da dışarıdaki akıl hocalarının da ezberlerini ciddi şekilde bozmuş durumda.

2018 Ağustosu'ndan beri doların 10, hatta 15 olduğu, yakında olacağı, olmak üzere olduğu şeklinde balonlar uçurmaktan yorulmayanlar, bildik usullerle konuyu itibarsızlaştırıp kirletmeye çalışıyorlar.

Bütün mesele Türkiye'yi tanımamaları ile alakalı belki de. Çünkü altını çizerek söylemek gerekir ki ülkemiz hakikaten onların zannettiğinden çok daha büyük ve önemli. Mazlumların duasını alan bir ülke oluşumuz da, ayrı bir güzellik. Ama içimizdeki hainlerin böyle bir özelliği anlamaları beklenemez tabii.

Merkez Bankası ile ilgili muhabbetleri çok sevenlerin aynı zamanda salgın boyunca tam kapanma muhabbeti yapıp üretimin durmasını sağlamaya çalışanlar olması, sebepsiz değil.

Güya Merkez Bankası'nın özerkliğini çok önemseyen bu kesimin, aslında döviz ve faizlerdeki yükselişi sevdikleri malum. MB faizleri yükseltirse özerk kabul ederken, aksini yaptığında yerden yere vurmaları da bundan.

Türkiye'de sistem işlemesi gerektiği gibi işliyor. Birtakım iddialarla Merkez Bankası'nı tartışma sahasına çekmeye çalışanlar da, aslında ekonomimin dengesini sarsmaya çalışıyorlar…

Belli ki bu yönde talimat almışlar…