Son 20 yılda büyükelçiliklerimizin sayısı 12'den 44'e çıkan Afrika ülkelerinin Ankara'daki temsilciliklerinin sayısının 10'dan 38'e yükselmesi, 5 milyardan 37 milyar dolara çıkan ticarette 50 milyar doların hedeflenmesi, sevindirici.

Doğrudan yatırımlarımızın 10 milyar dolara ulaşması ile şirketlerimizin 97 milyar dolar değerinde 2.000'den fazla proje üstlenmesi ve Türk Hava Yolları'nın kıtanın 41 ülkesinde 64 noktaya uçarak en geniş uçuş ağına sahip firmalarından birisi olması da söz konusu. Türkiye Maarif Vakfı'na ait okullarımız da 22 bin öğrenciye eğitim hizmeti veriyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki, "Türkiye mezunu öğrenciler kıtada artık bakan, büyükelçi, bürokrat, iş insanı, akademisyen olarak önemli görevlere geliyor. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız..." cümlesini dinlerken, geçtiğimiz Pazartesi günü Karabük Üniversitesi'nde karşılaştığımız Çad vatandaşı gencin söylediklerini hatırladım.

Üniversite'nin KBÜ Kürsü programı kapsamındaki 'Medyanın Dünü ve Bugünü' sunumum sonrası kampüste dolaşırken karşılaştığımız ve Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'a, '2023'de KBÜ'den mezun olduğunu, ülkesinde sivil havacılıkla ilgili önemli bir kurumda çalıştığını' güzel bir Türkçe ile belirten gencin bundan sonra söyledikleri hakikaten dikkat çekici idi.

Türkiye mezunu diğer arkadaşları ile Çad'da bir dernek kurduklarını ve ülkemizdeki gelişmeleri yakinen takip ettiklerini söyleyen genç, doğru bilgilerin yayılması için de gayret ettiklerini vurguladı.

Yeri gelmişken, 14 Fakültesi, 4 Enstitüsü, 4 Yüksekokulu ve 7 Meslek Yüksek Okulu bulunan ve 52 bin öğrencisinden yaklaşık 12 bini yabancı olan Karabük Üniversitesi'nin, toplam sayısı 330 bin olan yabancı öğrenci konusunda ülkemizin önde gelen kurumlarından birisi olduğunu belirtelim.

Cumhurbaşkanımızın son 20 yılda ülkemizin aldığı mesafe ile ilgili söylediklerinin memnuniyet verici olduğu, açık. Ancak bunun, başta Fransa olmak üzere hegemonyaları sarsılan birçok Batılı ülkenin canını sıktığı da malum.

Özellikle yabancı öğrencilere özel bir önem veren birçok ülkenin, Türkiye'nin aldığı mesafeden hiç hoşlanmadıkları, vakıa. Ticari bir önemi de olan yabancı öğrenciler üzerinden çeşitli projeler geliştiren ve maalesef başarılı da olan bu ülkeleri esas rahatsız eden ise Türkiye'den mezun olanların ülkelerini kendi ayakları üzerinde durdurma kararlılıkları.

Başta Afrika, ülkemizin açılımları ve bağlantılı gelişmelerin, insanımızın çoğunu sevindirdiği, ama birçok Batılı ülkeyi ve içimizdeki uzantılarını çok rahatsız ettiğini, unutmamak gerek.

Yakın zamanda Karabük'te olduğu gibi, münferit olaylar üzerinden yabancı öğrenci konusunu kaşıyanlar ve onları hizmet edenleri bir de bu açıdan düşünmek gerek…

Batılılar ne ise. Ama içimizdeki uzantılarına, 'size ne oluyor?' sorusunu sormak, önemli…