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Otomobil piyasasına yeni düzen! Bayiye teslimden sonra zam yasak | İkinci el araba satışları...

Taşıt piyasasındaki fahiş fiyat artışları, stokçuluk ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi için mevcut yönetmeliğin kapsamı genişletiliyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla, sıfır araçların ticareti, distribütör ve yetkili satıcıların yükümlülükleri ve elektronik ortamda ikinci taşıtların ön değerlemesine ilişkin ilke ve kurallar ilk kez hüküm altına alınıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024 06:57 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 06:57
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Otomobil piyasasına yeni düzen! Bayiye teslimden sonra zam yasak | İkinci el araba satışları...

Ticaret Bakanlığı'nın taslağına göre araç bayileri, taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği ve taşıta ilişkin vergilerin ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını artıramayacak. Taşıt satışında alıcıdan en fazla satış fiyatının yüzde 10'u kadar ön ödeme alınabilecek.

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Otomobil piyasasına yeni düzen! Bayiye teslimden sonra zam yasak | İkinci el araba satışları...

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla, sıfır araçların ticareti, distribütör ve yetkili satıcıların yükümlülükleri ve elektronik ortamda ikinci taşıtların ön değerlemesine ilişkin ilke ve kurallar ilk kez hüküm altına alınıyor.

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Otomobil piyasasına yeni düzen! Bayiye teslimden sonra zam yasak | İkinci el araba satışları...

Taslağa göre, araç bayileri, taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği ve taşıta ilişkin vergilerin ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını artıramayacak. Galeriler alıcıya, vergisi ödenen taşıtı 15 gün içinde teslim edecek.

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Otomobil piyasasına yeni düzen! Bayiye teslimden sonra zam yasak | İkinci el araba satışları...

Garanti süresi içinde arızalanan araç için üretici veya distribütör tarafından ikame taşıt tahsis edilinceye kadar, bayi tarafından ücretsiz ikame taşıt verilecek. Taşıt satışında alıcıdan en fazla satış fiyatının yüzde 10'u kadar ön ödeme alınabilecek.

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Otomobil piyasasına yeni düzen! Bayiye teslimden sonra zam yasak | İkinci el araba satışları...

Alıcı, taşıt faturası düzenleninceye kadar herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli taşıt satış sözleşmesinden cayabilecek.