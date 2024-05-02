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Otomobil piyasasına yeni düzen! Bayiye teslimden sonra zam yasak | İkinci el araba satışları...
Taşıt piyasasındaki fahiş fiyat artışları, stokçuluk ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi için mevcut yönetmeliğin kapsamı genişletiliyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla, sıfır araçların ticareti, distribütör ve yetkili satıcıların yükümlülükleri ve elektronik ortamda ikinci taşıtların ön değerlemesine ilişkin ilke ve kurallar ilk kez hüküm altına alınıyor.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024 06:57Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 06:57