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Gazze katliamcılarının tutuklanması için kanıtlar Türkiye'den! İfade, fotoğraf ve görüntüler dosyada...

Katil İsrail ordusu, 7 Ekim tarihinden itibaren abluka altına aldığı Gazze'de sivil katliamı gerçekleştiriyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin binlerce sivilin ölümünde parmağı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu üst düzey siyasiler hakkında tutuklama kararı almaya hazırlandığı haberleri dünya kamuoyunda yankı buldu. Tutuklama kararı noktasına gelinmesinde Türkiye'den giden belgeler de etkili oldu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 07:42
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Gazze katliamcılarının tutuklanması için kanıtlar Türkiye’den! İfade, fotoğraf ve görüntüler dosyada...

Dünya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama emri çıkarmaya hazırlandığını konuşurken, Türkiye'nin sürecin bu noktaya gelmesinde önemli etkisi olduğu öğrenildi.

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Gazze katliamcılarının tutuklanması için kanıtlar Türkiye’den! İfade, fotoğraf ve görüntüler dosyada...

İstanbul 2 No'lu Baro'nun başvuranlar arasında yer aldığı UCM'de İsrail ile ilgili devam eden davada önemli bir gelişme yaşanacağı bilgileri İsrail ve uluslararası medyada yer bulmaya başladı.

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Gazze katliamcılarının tutuklanması için kanıtlar Türkiye’den! İfade, fotoğraf ve görüntüler dosyada...

Bu bilgilere göre kişi ve kurumların başvurabildiği UCM, Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama emri çıkartmaya hazırlanıyor.

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Gazze katliamcılarının tutuklanması için kanıtlar Türkiye’den! İfade, fotoğraf ve görüntüler dosyada...

Tutuklama kararı verileceği konuşulan dosyaya Türkiye'den giden deliller de girdi. Bu delil ve belgeler Türkiye'de tedavi gören Filistinlilerin ifadeleri, tanıklıkları, çektikleri fotoğraflar ve videolardan oluşuyor.

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Gazze katliamcılarının tutuklanması için kanıtlar Türkiye’den! İfade, fotoğraf ve görüntüler dosyada...

Böylece Türkiye, dolaylı olarak dava için lojistik destek sağlamış oldu.