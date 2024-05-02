HaberlerGaleriGazze katliamcılarının tutuklanması için kanıtlar Türkiye'den! İfade, fotoğraf ve görüntüler dosyada...
Gazze katliamcılarının tutuklanması için kanıtlar Türkiye'den! İfade, fotoğraf ve görüntüler dosyada...
Katil İsrail ordusu, 7 Ekim tarihinden itibaren abluka altına aldığı Gazze'de sivil katliamı gerçekleştiriyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin binlerce sivilin ölümünde parmağı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu üst düzey siyasiler hakkında tutuklama kararı almaya hazırlandığı haberleri dünya kamuoyunda yankı buldu. Tutuklama kararı noktasına gelinmesinde Türkiye'den giden belgeler de etkili oldu.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024 07:40Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 07:42