02 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Finale çeyrek kala; Bahar dizisinde 2 başrolün ayrılık fişeği ateşlendi

Finale çeyrek kala; Bahar dizisinde 2 başrolün ayrılık fişeği ateşlendi

Bahar dizisinde giderek artan gerilim devam ederken bir yandan da güldürmeye devam ediyor. Her salı günü izleyicisiyle buluşan yapımda adım adım sezon finaline yaklaşılıyor. Bahar'ın Rengin ve Timur'un ilişkisini öğrenmesiyle birlikte senaryo bambaşka bir yere evrimleşirken 2 başrolün ayrılık haberi ortalığı karıştırdı. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024 07:07 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 07:07
  • 1
  • 7
Finale çeyrek kala; Bahar dizisinde 2 başrolün ayrılık fişeği ateşlendi

Bahar dizisinin 12. bölüm fragmanı beklenirken seyircilerde gelecek bölümlerde neler olacağını merak ediyorlar. Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar karakterinin varolma çabası izleyicileri kendini sevdirmiş gibi görünüyor. Peki Bahar dizisinde ilerleyen bölümlerde neler olacak? İşte ayrılık haberlerine ilişkin detaylar...

  • 2
  • 7
Finale çeyrek kala; Bahar dizisinde 2 başrolün ayrılık fişeği ateşlendi

Son bölümlerde Timur ve Bahar'ın ilişkisinin herkes tarafından öğrenilmesi büyük bir deprem etkisi yaratmıştı. Rengin, bu haber karşısında derin bir hayal kırıklığı yaşadı.

  • 3
  • 7
Finale çeyrek kala; Bahar dizisinde 2 başrolün ayrılık fişeği ateşlendi

Diğer taraftan, Bahar'ın Timur ve Rengin'in gizli ilişkisini öğrenmesi de bir hayli zorlu zamanlar yaşatacak gibi görünüyor. Timur'dan boşanmak isteyen ve bunun için adım atan Bahar'ın dikkatli davranması gerekmektedir.

  • 4
  • 7
Finale çeyrek kala; Bahar dizisinde 2 başrolün ayrılık fişeği ateşlendi

İzleyiciler 12. bölüm fragmanını beklerken sosyal medyada ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü.

  • 5
  • 7
Finale çeyrek kala; Bahar dizisinde 2 başrolün ayrılık fişeği ateşlendi

Dizinin iki sevilen karakterinin ayrılık iddiaları hayranlarını üzdü.