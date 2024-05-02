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Finale çeyrek kala; Bahar dizisinde 2 başrolün ayrılık fişeği ateşlendi
Bahar dizisinde giderek artan gerilim devam ederken bir yandan da güldürmeye devam ediyor. Her salı günü izleyicisiyle buluşan yapımda adım adım sezon finaline yaklaşılıyor. Bahar'ın Rengin ve Timur'un ilişkisini öğrenmesiyle birlikte senaryo bambaşka bir yere evrimleşirken 2 başrolün ayrılık haberi ortalığı karıştırdı. İşte detayları...
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024 07:07Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 07:07