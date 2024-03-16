31 Mart seçimlerine az bir süre kala, CHP'nin İzmir ve Ankara illerinde hem kendi içlerinde hem de eski dostları İYİ Parti arasında MANİDAR-KİNDAR olaylar birbirini takip ediyor. İzmir'de aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den intikam alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'la ilgilenmeyen, beraber resim vermeyen Soyer'in tavırları tartışılıyor. İzmir'i terk eden Soyer, manidar bir hareketle İmamoğlu'nun yanına geçti. Soyer'in İstanbul'dan yaptığı açıklaması, CHP eşbaşkanları Özel ile İmamoğlu'nun arasının açılmasını tetikleyecek özellikler gösteriyor.

Soyer'in "Özgür Özel aday yapmadı. İmamoğlu bu işin içinde yok" şeklindeki açıklaması bomba özellikli:

"KILIÇDAROĞLU'NDAN YANA TAVIR ALMAM ÖNEMLİ BİR SEBEP OLABİLİR. Bu önemli bir sebep olabilir hakikaten. Bu tercihin şekillenmesinde belirleyici olabilir hatta. Bir başkasını desteklerseniz birinin karşısında olursunuz, birinin yanında olursunuz. Ama bu böyle bir karar verilmesini gerektirecek bir şey olmamalı. Çünkü biz düşman değiliz. Biz sadece kurultayda bir tercihte bulunduk.

Orada da sadakat ve liyakat ile bir tercihte bulunduğumuzu düşünüyoruz. O nedenle bunun cezalandırılması gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum." Soyer, "İzmir'deki kampanyaya dahil oluyor musunuz? Cemil Bey'in kampanyasında size ihtiyaç var mı? Destek veriyor musunuz" şeklindeki soru üzerine şunları kaydetti: "Anketlerde başarısız çıkmış olmam nedeniyle aday gösterilmediğim söylendiği için, 'Sütte leke var onda leke yok' denilen bir adayın yanında durmak ona zarar verir. Yani sonuçta eğer ben başarısızsam, varlığım başarı için yola çıkmış bir adaya zarar verir. Bu işin bir tarafı. Ama buna rağmen bir CHP'li belediye olarak ve görevi bırakacak bir başkan olarak başkan adayını davet edip kendisine tüm genel sekreter yardımcılarımız ve kurumlarımızın genel müdürlerini karşısına dizip bir brifing vermek istedik. Ne yazık ki onun takvimi uymadı." Soyer'in açıklamasındaki öne çıkan en önemli bölüm ise Soyer'in İmamoğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmeye dair verdiği bilgiler oldu:

"Benim aday gösterilmeme kararında İmamoğlu'nun da PAYI YOK. Bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Yani bana kendisinin de ifadesi o. Ben de buna inanıyorum. Yani kendisi İzmir'le ilgili bir müdahalede bulunmadı.

Ekrem Beyin davetiyle onun kampanyasına da katıldım. Ona da aynı şeyi söyledim. Ben İzmir'de aday gösterilmediğim için orada çok da fazla görünür olmaya çalışmamın kampanya sırasında çok anlamı yok. Adaylık belirleme süreçlerinde Ekrem Bey İstanbul ve hinterlandı üzerinde daha söz sahibi olmak istemiş anladığım kadarıyla.

Ege'de de Özgür Bey daha fazla müdahil olmak istemiş.

Böyle oldu mu olmadı mı bilmem ama benim görebildiğim, anlayabildiğim kadarıyla, Ekrem Bey'in bana söylediklerinden çıkardığım kadarıyla Ekrem Bey'in İzmir'le ilgili bir müdahalesi olmamış" Evet. Tunç Soyer bu açıklaması ile Özel'den intikam alıyor, İmamoğlu'nun yanında yer alıyor.

Eski dostlar düşman oldu, CHP ve İYİ Parti birbirine girdi... Geçen haftalarda, Meral Akşener, Mansur Yavaş'ı zehir zemberek sözlerle eleştirmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisine adaylık için yaptığı çağrıda samimi olmadığı yönündeki açıklamalarına çok kızarak, sert konuşmuştu. CHP ile İYİ Parti'nin Yavaş- Cengiz Topel arasındaki kavganın ucu Özel'e kadar uzanırken, Başkent siyaseti dalgalandı. Yavaş-Yıldırım TV'lerde ardı ardına birbirlerini vuruyorlar. Yıldırım'ın sonraki açıklamaları, Özel'in araya girişini gözler önüne çıkardı: "İYİ Parti'den aday olacağım duyulunca, Özel beni davet etti.

Adaylığımdan duyduğu üzüntüsünü ifade etti, bunu engellemek için uğraştı." Yıldırım, Özel'in araya girmesi sonrası Yavaş'la yaptığı görüşmeyi açıkladı: "Bu görüşmede gözlerinin içine baka baka İYİ Parti adayı olacağımı söyledim. Bunun üzerine, durduk yere Mamak Belediyesi konusunu siz açtınız ve atadan kalan arsanızı çocuklarınız arasında bölüştüren bir tavırla "Mamak'ı da Mesut'a verdim" dediniz.



SONUÇ

HAMZA DAĞ VE TURGUT ALTINOK GAZA BASTI. İzmir'de CHP'liler birbirini yerken Dağ, sürpriz yapmaya yaklaşmış görünüyor. Sakin duruşuyla, projelerini pozitif pozisyonunda çok iyi anlatan Hamza Dağ, İzmir'i kucaklayarak büyük hizmet ile koşuyor. ANKARA'DA CHP ile İYİ Parti birbirini yerken, Turgut Altınok gaza bastı. Projeleri Ankara'da ciddi bir heyecan oluşturdu. 31 MART'IN SÜRPRİZLERİNİN İŞARET FİŞEKLERİ ÇAKIYOR.