DEMOKRASİ bayramının öznesinde Başkan Erdoğan'ın 2071 paradigmasının kodları var.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan-AK Parti'nin 21 YILLIK geçmişinde, Türk Demokrasi tarihinin birçok BAŞARI HİKAYESİ VAR.

14 Ağustos 2001'de "AK Parti" adıyla siyaset sahnesindeki yerini aldı.

AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı.

Başkan Erdoğan 21 yılda aziz milletin eksilmeyen desteği ile siyasette ve ekonomide istikrar abidesi oldu.

Bugün küresel bir lider olarak dünya meselelerine neşter atıyor. AK Parti'yi kuran Erdoğan'ı o zamanın "müesses nizamı" hapse atarak, yasak koyarak engelleyeceğini zannettiler. Tabi ki her zaman olduğu gibi yine çok yanıldılar.

Allah'tan ve azız milletten başka hiçbir şeyin önünde başını önüne eğmeyen Başkan Erdoğan'ı durduramadılar.

Ve Başkan Erdoğan 8 Mart 2003'te Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili olarak TBMM'ye adımını attı. 15 Mart 2002'de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni kurarak başbakanlık koltuğuna oturdu.

Başkan Erdoğan hükümeti kurmasının ardından ilk sınavını 2004 mahalli idareler seçimlerinde verdi. 11'i büyükşehir olmak üzere 1950 belediyeyi kazandı. 2007 yılı ise tarihi bir yıldı. Erdoğan'ın CUMHURBAŞKANI seçilmesinin önünü kesmek için sivil ve askeri vesayet zinciri, darbe teşebbüsü yaptı.

Anayasa Mahkemesi eliyle TBMM'yi kilitledi. İşte o gün, Başkan Erdoğan'ın muhteşem direnişi ile aziz milletimizin cumhurbaşkanını bizzat seçmesinin önü referandumla açıldı. Muhalefet ile askeri ve sivil vesayet "ÇANKAYA DÜŞTÜ" diye çok ağladı. 2009'da AK Parti'ye kapatma davası açtılar yine durduramadılar. Başkan Erdoğan, 2010 halk oylamasını, 2011 genel seçimlerini yine kazandı.

Aziz milletimiz kaosçulara geçit vermedi ve 2014 YILI 10 Ağustos'unda Erdoğan, 12'İNCİ CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ.

1 Kasım 2015 erken seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan-AK Parti tek başına iktidarı elde etti.

Başkan Erdoğan'ın tarihi yürüyüşü ve REFORMLAR SÜRECİ devam ederken, Derin ABD (CIAPENTAGON) bu sefer aparatı FETÖ'yü kullanarak Türkiye'yi işgal teşebbüsünde bulundu. Başkan Erdoğan ve demokrasiye aşık aziz Türk milleti karşısında yine yenildiler, ezildiler. Türkiye için yeni bir dönemin kapıları açıldı. İÇ POLİTİKADA büyük bir reform gerçekleşti.

Azız Türk Milleti, 21'İNCİ YÜZYIL Türkiye yönetim biçimi olan CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET modeline geçişi sağladı.

24 Haziran 2018'de aziz milletimiz bir kez daha "AK Parti ve Başkan Erdoğan" dedi. Böylece Erdoğan'ın küresel liderlik süreci başladı. Başkan Erdoğan, BÜYÜK TÜRKİYE JEOPOLİTİK HAMLELER dönemi için düğmeye bastı. Irak-Surıye- Akdenız hattına kurgulanan ABD/PKK koridorunu parçaladı.

Libya'yı işgalden kurtardı. Doğu Akdeniz'de Avrupa ve tetikçisi Yunanistan'ın çökme hareketini durdurdu. Kardeşimiz Azerbaycan'la beraber Karabağ'ı ilgalden kurtardı.

Balkanlar'da Bosna Hersek- Makedonya-Arnavutluk'a kalkan olundu. Son jeopolitik hamlelerle BÜYÜK TÜRKİYE adım adım gelişiyor. Madrid, Tahran, Soçi hamleleri, Karadeniz Tahıl Koridoru, Abdülhamid Han'ın Doğu Akdeniz seferi tarihe geçti. Tel Rıfat ve Mümbiç'ten PKK'nın temizlenmesi süreci de devam ediyor.

SONUÇ: Evet. 2001'de Başkan Erdoğan-AK Partı 1'Dİ bugün 21 OLDU, 71 (2071) olacak. Başkan Erdoğan ile AK Parti Türkiye'yi geleceğe taşıyor. CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurulan ALTI ARTI HDP MASASI İSE DERİN ABD-AVRUPA'DAN SUFLESİ BEKLİYOR. ZAFER BÜYÜK TÜRKİYE'YE İNANANLARIN OLACAKTIR.