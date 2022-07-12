ABD Başkanı Biden ile Rusya Başkanı Putin'in jeopolitik satrancı sürüyor.

Ukrayna savaşı haritaları değiştirmeye başladı. Ülke, adeta ikiye bölündü. Avrupa haritası gayri resmi değişti. UKRAYNA, SAVAŞ SATRANCINDA çok önemli bir gelişme oldu. RUSYA-PUTİN, Ukrayna'nın doğusundaki DONBAS'IN SON NOKTASI Lısıçansk kentini ele geçirdiğini açıkladı. Rusya, Donbas'ın tamamını kontrol altına alırken Ukrayna'yı Dinyeper Nehri çevresinden itibaren ikiye böldü. Lısıçansk, sanayi bölgesi Donbas'ın bir parçası olan Luhansk'ta Ukrayna'nın elinde kalan son şehirdi. Rusya, buradaki Severodonetsk kentini geçen ay ele geçirmişti.

Ukrayna'nın doğu bölgesı Donbas'ın Rusya-Putin tarafından tamamen ele geçirilmesi sonrası Derin ABD'nin beyni Henry Kissinger'ın Donbas ile ilgili öngörüleri ve Biden'ın aynı görüşleri paylaşması daha çok dikkatleri çekiyor.

TARİH, 26 MAYIS 2022... Derin Amerika'yı perde gerisinden yöneten DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİ'NİN BEYNİ ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda Donbas'ta özerk yönetimin sağlanması gerektiğini belirtti.

Kissinger'ın sözleri "Ukrayna toprak vermeli" sözleri ile dünya basınında geniş yer aldı. Soğuk Savaş döneminde ABD'nin dış politikasının şekillenmesinde kilit rol oynayan Kissenger, Batı'yı Ukrayna'daki Rus güçlerini ezici bir yenilgiye uğratma çabasından vazgeçmeye çağırdı.

Nitekim Fransa lideri Macron, Kissenger'ın derin mesajını yerine getirmek üzere, "Savaş bittiğinde çıkış yolu bulabilmek için Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz" dedi.

Kissenger'ın derin mesajına, Almanya Başbakanı Sotz da aynı çerçevede katıldığını gösteren açıklamalar yaptı.

Hatırlayalım. ABD Başkanı Biden'ın, Putin'in Donbas'taki isteklerine "Küçük bir ilhak" demesi dikkatleri çekmişti. Fakat Rus ordusu Kiev'i kuşatınca Biden, bu sözlerini düzeltmek durumunda kalmıştı.

KISSENGER, Davos'ta konuştu. Davos açıklamasından sonra ABD Başkanı Biden da Kissenger'ın teklifinin ele alınabileceğini söylemesi çok dikkat çekti. Derin ABD'nin beyni Kissenger'in önümüzdeki günlerde yapacağı açıklamaları dikkatle takip etmekte büyük yarar var. Belli ki derin ABD suflelerini Kissenger seslendiriyor. Donbas tamamen Rusya işgalinde. Ukrayna'nın Azak Denizi ile bağlantısı kalmadı. ODESA işgal edilirse, Ukrayna'nın Karadeniz ile kara bağlantısı da olmayacak. Ukrayna, doğusu Dinyeper nehri arada kalmak üzere ikiye bölünmüş durumda. NATO, RUSYA'YI BALTIK'TA ÇEVRELEDİ, AZAK DENİZİ'NDE RUSYA KONTROLÜ VAR. Putin'in Ukrayna'yı işgale başlamasının kritik sonuçlarından birisi ortaya çıktı. Putin, Karadeniz'de AZAK DENİZİ'Nİ tamamen kontrole alırken, Baltık Denizi'nde NATO'NUN ÇEVRELEMESİNE TANIK OLACAK. Baltık Denizi'ndeki Rusya çıkışı, St. Petesburg ve Litvanya içindeki toprakları dışındaki Kaliningrad da NATO KISKACINA alındı.

Kaliningrad, Rusya'nın donanmasının, deniz ve hava üslerinin jeopolitik merkezi.

BALTIK DENİZİ MOSKOVA'YA KAPANABİLİR. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olması durumunda, Rusya'nın Baltıklar'daki tek toprağı Kaliningrad, tamamen NATO ülkeleriyle çevrelenecekken, Baltık Denizi de adeta bir NATO gölüne dönüşecek.

SONUÇ: İkinci Soğuk Savaş tetikleniyor. NATO VE AB ÜYESİ LİTVANYA'nın Rusya'nın Kaliningrad'a kara ve demiryolu ulaşımını aniden kısıtlaması jeopolitik kırılmalara gebe olunduğunu gösterdi. Rusya'nın Baltık Denizi'ne açılmasındaki kıskaç arttığı takdirde NATO ülkesi Litvanya'ya saldırma ihtimali bulunuyor. Nitekim Putin şimdiden Litvanya'yı suçlamaya başladı.

Kaliningrad GELECEĞİN ABD-NATO ile RUSYA SAVAŞININ ARTIK EN kritik NOKTASI OLDU. Kissinger'in ÖNGÖRÜSÜNE GÖRE ABD-Avrupa ile Rusya arasındaki gerilimin büyümesi ve Rusya ile Çin askeri işbirliğini artırması ve birlikte hareket etmelerine YOL AÇACAKTIR. BU NE DEMEK?

2030'lara kadar YENİ DÜNYA DÜZENİ KURGULANDI. DÜNYA, ABD (AVRUPA) ile ÇİN (RUSYA) arasında YENİ bir soğuk savaş sürecine girecek.