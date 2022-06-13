ALTILI masa, cumhurbaşkanlığı adaylığı ve seçim ittifakı konusunda bir türlü anlaşamıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ile masası adeta savruluyor. Bilindiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu ortalarda geziyor duruyor ama masanın liderlerini hala ikna edebilmiş değil. Bir türlü destek bulamıyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu rüyalarına giren cumhurbaşkanlığı adaylığı için her pazarlığa açık kapı bırakmış durumda. Ancak son gelişmeler Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçırır özellikte. Çünkü Kılıçdaroğlu altı+bir masasının sağından solundan yumruklarını yiyor. Ama buna rağmen aday olma rüyasına devam ediyor. Selahattin Demirtaş'tan yediği fırçalara cevap verme cesareti gösteremiyor. Meral Akşener'den, Ali Babacan'dan, Ahmet Davutoğlu'ndan yediği tokatlarla kum torbasına dönmüş görünüyor.

Ancak adaylık uğruna hiçbirine ses çıkarmıyor. Kılıçdaroğlu ve altı+bir masası, düşük profilli cumhurbaşkanı adaylığı ile yola çıktı ancak KUKLA CUMHURBAŞKANI ADAYI pozisyonuna geldiler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilme şansı olmadığını düşünen Davutoğlu öyle bir açıklama yaptı ki altılı masanın derin çukurlarda gezdiğini gösterdi. Davutoğlu diyor ki: "Yeni Cumhurbaşkanı ya altı liderden biri olur, ya dışarıdan birisi olur. Ama ister içeriden, ister dışarıdan olsun, ilkeler konusunda onun taahhüdünü isteriz, yetmez 6 lider o Cumhurbaşkanlığı döneminde etkili olur." Kılıçdaroğlu aylar önce "Düşük profilli cumhurbaşkanı" diyordu oradan Davutoğlu'nun "Aday kim olursa olsun Türkiye'yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecek" noktasına geldiler. Çıkarılacak ortak adayın KUKLA olduğunu ilan ediyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'na altı+bir masasından destek yok.

Akşener, devamlı olarak "seçilmesi mümkün olan aday" diyor. Ali Babacan da "Altılı masa ortak adayda anlaşamazsa ben cumhurbaşkanı adayı olurum" diye tekrarlıyor.

Babacan da Temel Karamollaoğlu da Kılıçdaroğlu'nu seçılecek aday olarak görmüyorlar. Altı+bir masası tam bir pazarlık masası. Siyası manevralar, ayak oyunları, taktikler birbirini takip ediyor. Masa, 29 Mayıs'taki buluşmadan sonra 10 maddelik bir bildiri yayınladı. Bu bildiri, detaylarda İKİYÜZLÜ bir durumu içeriyor. BİRBİRLERİNİN YÜZÜNE GÜLÜYORLAR, AMA İÇ DÜNYALARINDA SAMİMİ DEĞİLLER. Maddelerin içinde terör örgütü PKK, PYD, FETÖ, DHKP-C-DEAŞ yok. Yazamazlar. Çünkü onları bir araya getiren AĞABABALARI kızar. Yani, Amerika ve Avrupa kızar.

SONUÇ: Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye, bölgesel güç, küresel oyuncu durumuna gelmiş. Ancak altı+bir masasının üyeleri bunu görmüyor! Gözleri var görmüyorlar, kulakları var duymuyorlar, dilleri var konuşmuyorlar. Çünkü masanın üyeleri yeni dünya kurulurken, Batı hayranlığına devam ediyor. Gözlerinde Washington, Londra, Berlin parlıyor. Altılı masanın ABD-Avrupa sevdasıyla parlayan gözlerinden Bağımsız Türkiye'ye ışık gelmez.