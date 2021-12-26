FAİZ BARONLARININ (IMF uzantıları) Dolar- Euro kumpasları sonucu Ekonomik sıkıntıları yükselttiği bir süreçte, Başkan Erdoğan, derin oyunları bozdu. Dalgalı deniz usta kaptan gerektirir. Başkan Erdoğan, engin denizlerin azgın dalgalarından kurtulup gemisini sahili selamete ulaştırmakta olan bir usta kaptan. Şimdi TÜRKİYE gemisi büyük hedeflerıne doğru gidiyor. Genel Yayın yönetmenimiz Ergün Diler, Başkan Erdoğan'ın Dolar-Euro kumpasını son derece başarı ıle paçavraya çevirmesini NAKAVT başlığı ile ifade etti. Evet BAŞKAN ERDOĞAN, Küresel odakları nakavt etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve ortakları da nakavt oldu. Duracaklar mı?

Hayır. 2023 Haziran ayına kadar Cumhurbaşkanlığı Meydan savaşı sürecek.

Erdoğan, 2023'te Aziz Milletimiz'in desteği ile yeniden BAŞKAN seçilirse, Derin Amerika-Avrupa mahfilleri beş yıl daha (2028) kafalarını kaldıramayacak.

Unutmayalım. 15 rauntluk mücadele henüz bitmedi.

20 Aralık 2021 gecesi BAŞKAN ERDOĞAN, BÜYÜK TÜRKİYE yürüyüşünü durdurmaya çalışan dahili ve harici mahfilleri köşeye sıkıştırdı.

JEOPOLİTİK HAMLELER

Yeni Dünya Düzeni'nin kurulmakta olduğu süreçte, Türkıye tarihi hamleler yapıyor.

Yeni dünyanın etkili aktörü yolunda emin adımlarla yürüyor. Son beş yıla bakarsak, Başkan Erdoğan- Türk Devlet Aklı'nın gerçekleştirdiği jeopolitik hamlelerin herbiri tarih yazmak manasındadır.

Libya'dan Azerbaycan'a, Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e, Asya Türk devletlerinden Afrika'ya, Irak-Suriye'den Balkanlara- Doğu Avrupa'ya kadar her hamlemiz, denklem değiştirici oldu. Türkıyemiz, Avrasya'nın kalpgahında bir yıldız gibi parlıyor, geleceğe damga vuracak gelişmelere imza atıyor.Türkiye'yi kuşatan güçlerın dışta nefes borularını kesiyoruz. Yakın coğrafyamızda jeopolitik hamleler yaparak, bölgesel güç konumumuzu tahkim ediyoruz. İşte bu tarih yazışımızdan, dünyanın kanını emmiş ve gelecek yüzyılda da emmeye hazırlanan KÜRESEL GÜÇLER çok rahatsız.

BÜYÜK TÜRKİYE yürüyüşünü durdurmak için küresel güçlerin siyasi ve ekonomik kuşatma projelerini devreye soktuklarını hiç ama hiç unutmamalıyız. Çünkü, Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı ile küresel odakların çarpışmasının arka planında bu gerçek var. New York- Londra-Berlin'den dünya ekonomısını yönlendiren mahfiller siyası alanda, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında Millet İttifakı'nı kurguladılar. Bir proje TREN hazırladılar.CHP lokomotifinin çektiğı trenin vagonlarına Akşener'i, Demirtaş'ı, Karamollaoğlu'nu, Davutoğlu'nu ve Babacan'ı oturttular. PROJE TRENİ ise Abdullah Gül ile gözlüyorlar. Dıştan verilen suflelerde de bir tıkanıklık oldu. Çünkü 21 Aralık gecesini beklemiyorlardı.

Dikkat edin muhalefet bir anda sessizliğe gömüldü.

Sözleri hiç ciddiye alınmayan bir ittifak haline geldiler.

Çünkü yeni sufleler henüz gelmedi. Panikteler.

Vesayetçilerın antrenörü TUSİAD'ı yine hortlattlıar.

Bürokrasiyi çalışamaz hale getirmek için, 'derhal seçim' nutukları atıyorlardı ki, 21 Aralık tokadı ile yerle bir oldular.

SONUÇ: Proje trenine yol vermek için, Dolar-Euro- Faiz oyunlarını tezgahlıyorlar.

Derhal seçım taktiklerıyle, Erdoğan'ı yıkacaklarını, Kılıçdaroğlu ve yavrularını iktidar yapacaklarını sanıyorlardı.

Hayalleri 20 Aralık akşamı (kısmen) yıkıldı.

Merak etmeyin 21 Aralık fragmandı.