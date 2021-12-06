BİRLEŞİK Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in 10 yıl aradan sonra ilk kez 24 Kasım 2021'de Ankara'yı ziyaret etmesi, Ortadoğu'da normalleşme dalgasının şekillendiği bir zamanda gerçekleşti. Bu ziyaret sonrasında, Başkan Erdoğan, bugün Katar'a gidiyor. Şubat 2022'de de BAE'ye iadeyi ziyarette bulunacak.

Başkan Erdoğan'ın Körfez hamlelerinin önemli bir şifresi, Katar- BAE-Bahreyn-Suudi Arabistan- Mısır-Libya olmak üzere bölge başkentlerinde, Washington'ın etkisinin gittikçe azalmasıyla ortaya çıkan yeni boşlukların Türkiye tarafından nasıl doldurulabileceğine işaret etmektedir.

Başkan Erdoğan'ın ziyaretlerinin bir başka şifresi, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan gibi etkili ülkelerle sıcak hatlar kurma - normalleşme çabalarının da bir parçası özelliğindedir...

Erdoğan'ın KÖRFEZ HAMLELERİ, Katar-BEA -Ürdün üzerinden Mısır'ı etki altına almaya ve Mısır'ın Türkiye ile yapacağı Doğu Akdeniz anlaşmasıyla, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a ve Derin Avrupa'ya çok anlamlı tokatlar manasındadır.

Erdoğan körfez hattını tahkim ederken de KÖRFEZ SERMAYESİNİ Türk ekonomisine çekerek, 2022 yılının EKONOMİK BÜYÜME planlarını takviye etmeyi de amaçlamaktadır.

MACRON PANİKTE!

Başkan Erdoğan'ın Körfez ülkelerine uzanan samimi ve sıcak teklifleri, başta Fransa ve tetikçi olarak kullanılan Yunanistan'ın Doğu Akdeniz sinsi planlarını bozmaya yöneliktir.

Nitekim, BAE'ni Ankara'ya gelmesi üzerine telaşa kapılan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, hemen Körfez ziyaretlerine başladı. Çünkü Erdoğan; Macron'un nefesini kesiyor.

Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Doğu Akdeniz ve Körfez jeopolitiğinde bütünleşmeye doğru hamleleriyle, yeni denklem kurmaktadır. Türkiye, bu süreçte Yunanistan ve Güney Kıbrıs, İsrail ve Mısır yakınlaşmasına çok akıllı diplomatik vuruşları yapmaktadır.

SONUÇ: Büyük devlet büyük düşünür. İmparatorluk banisi, Türkiye'de tarihi kodlarını çalıştırmaktadır! Erdoğan'ın iki paradigması, Türk birliği ve İslam dünyasının ortak davranışı ilmek ilmek örülmektedir. Bunlara derin Amerika-Avrupa projesi olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafından toplanan ittifakın kafası basmaz!