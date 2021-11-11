11 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Bülent Erandaç Büyük tasfiye
BÜLENT ERANDAÇ
Büyük tasfiye

Büyük tasfiye

11.11.2021, Perşembe

KEMAL Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin Atatürk'ün kurduğu CHP olmadığı her gün daha da netleşiyor. CHP'yi Atatürk isminden rahatsız olan 10 Aralıkçılar ele geçirdi. Bu yıl Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıldönümü anma töreninde Başkan Erdoğan, "Atatürk istismarcısı bir kesim ile karşı karşıyayız.
Gazi'nin, bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri mirasına sahip çıkan birisi varsa, o da biziz. Gazi hayatta olsaydı onları (Kılıçdaroğlu ve polit bürosunu) bu partiden sopayla kovalardı" dedi.
Kılıçdaroğlu-CHP, Irak-Suriye'de zafere koşan Mehmetçiğin desteklenmesini sağlayan tezkereye HAYIR diyerek ve bağımsız Türkiye düşmanlığı yapan büyükelçilere mektup yazarak bir skandala mza attı. Yazıklar olsun.
Kılıçdaroğlu'nun bir kaset kumpası ile genel başkan olduğu CHP dizayn edildi.
Kılıçdaroğlu tarafından kilit noktalara getirilen 10 Aralıkçılar Oğuz Kaan Salıcı, Canan Kaftancıoğlu, Prof. İbrahim Kaboğlu, partinin yönünü değiştirdi.
Hepsi Atatürk adından bile rahatsızlık duyuyor. Bunu bizzat Kaftancıoğlu açıkladı. HDP aşkı ile tanınan Oğuz Kaan Salıcı-Canan Kaftancıoğlu, Atatürkçülük çizgisini temsil ettiği düşünülen kim varsa zamanla tasfiye etti. CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi sert çıkmıştı. Çelebi, "Partimizin bir il başkanı Atatürk demeyi tercih etmezmiş. Kafası karışık olanlar iyi bilsin, bu partide 10 Aralık'tan önce 29 Ekim gelir. Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek partiden istifa etmişti. Derin Amerika'dan gelen suflelerle CHP, HDPKK ile ortaklığa gitti.
CHP'nin teröristlerle yan yana durması partililer içinde de büyük bir sıkıntı. Aynı sıkıntı ağzından küfürler eksik olmayan İP Genel Başkanı Meral Akşener ve partisi için de geçerli. Düşünebiliyor musunuz?
"Burası Kürdistan" diyene sesi çıkmayan meral Akşener ve tayfası, şehit yakınına küfür ediyor. Yazıklar olsun size.

SONUÇ: Velev ki "CHP-İP-HDP-SP" ittifakı iktidar olursa, kavgasız, gürültüsüz, birbirlerini idare edebilir mi?
Milli Savunma Bakanlığı'nı veya İçişleri Bakanlığı bir teröriste emanet edilir mi!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
CHP- HDP evliliği 08.11.2021 Pazartesi
Erdoğan farkı 07.11.2021 Pazar
İki yüzlü Amerika 02.11.2021 Salı
Lider diplomasisi 01.11.2021 Pazartesi
Bu evlilik yürümez 31.10.2021 Pazar
CHP - HDP’nin nikahı 28.10.2021 Perşembe
İstihbarat’ın 2 operasyonu 24.10.2021 Pazar
Azgınlaşan ABD-Avrupa 23.10.2021 Cumartesi
Türk pençesi 21.10.2021 Perşembe
Bidenopolis! 18.10.2021 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA