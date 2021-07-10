KEMAL Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olması için, Derin Amerika- Avrupa çalışıyor. CHP'nin polit bürosu, yandaşları, yoldaşları, ajansları gece gündüz algı operasyonlarına malzeme hazırlıyor. Son olarak Derin Avrupa'nın sözcüsü Zülfü Livaneli de Deniz Baykal'a ateş ederek, Kılıçdaroğlu'nun kirlenmiş topraklarını yeniden sürmeye kalkışmış durumda. Belli ki CHP'de az sayıda kalmış son Atatürkçüleri-Ulusalcıları temizleterek, Atatürk'ün kurduğu CHP'ye, batının gözdesi-aparatı HDP'ye tam tamponlayacaklar.

İşte bu şartlar içinde, artık EZKAZA CHPKemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa, Türkiye'nin geleceğinin nasıl karartılacağını konuşmanın, tartışmanın, analiz yapmanın zamanı gelmiştir.

70 yıldan bu yana Aziz Türk milleti, CHP'yi iktidara getirmedi. Çünkü, CHP zihniyetini çok iyi biliyor da ondan. Bu nedenle, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ORTAK ADAY OLACAĞINA, MERAL AKŞENER'İN KILIÇDAROĞLU'NU ORTAK ADAY OLARAK DÜŞÜNMEDİĞİNE, SAADET PARTİSİ'NİN

BUNA YANAŞMADIĞINA,VELEVKİ ORTAK ADAY İLAN EDİLSE BİLE AZİZ MİLLETİMİZ tarafından CUMHURBAŞKANI OLARAK

SEÇİLEMEYECEĞİNİ görmeme, hissetmeme rağmen, yine de EZKAZA OLURSA konusuna dokunmakta YARAR GÖRÜYORUM.

Evet. ABD'de, Avrupa'da, HDP'lilerde, FETÖ'cülerde, etki ajanlarında, beynini batıya kiralamış eski marksist-sosyalistlerde, CHP'nin yoldaşlarında, kankalarında, yalakalarında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçileceğine inananları görüyor, duyuyoruz. Bu gelişmeler elbette siyasetin içindeki aktörler tarafından da değerlendiriliyor.

Bu konuda net çıkışlardan birini Milli Lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptı. Ezkaza Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa, Amerika'nın Türkiye'yi bölme, PKK DEVLETÇİĞİ kurma fırsatı yakalayacağını net ve açık vurguladı.

Milli Lider Bahçeli'nin analizi çok önemli:

KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI OLURSA KÜRDİSTAN KURULUR...

Zillet ittifakının Türkiye'de sorumluluk aldığı bir süreçte, ezkaza Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu bir dönemde zalimlerin ve emperyalist çevrelerin 1.5 asırlık projesi olan Kürdistan'ın kurulması için her şey tamamlanmış, ihanet kıvama gelmiş olacaktır.

Tehlike işte budur, tehdit bu denli ağırdır, tezgah bu kadar sinsidir. Türk milleti bunu asla kabul edemez. Bu zilleti çekmeye hiçbir kantar yetmez, yetemez. Milletimiz bir olur, birlik olur, zillete unutamayacağı dersini verir.

SONUÇ: Bahçeli'nin, tam bir isabetle Kılıçdaroğu'nun ezkaza Cumhurbaşkanı olması halinde ne olacaklarına ilişkin sözleri, Kılıçdaroğlu'nun, 'Avrupa yerel yönetimler özerklik şartlarını kabul edeceğiz' laflarının arka planıyla üst üste oturmakta. Aynı parantez içinde birlikte okunmalıdır.

HDP'NİN CHP'Yİ NEDEN ÇOK SEVDİĞİ, AVRUPA'NIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU NEDEN ÇOK BEĞENDİĞİNİ GÖSTEREN GERÇEK

TABLO İŞTE BUDUR...

(Ezkaza: Türk Dil Sözlüğü'ne göre, kaza eseri, istemeden olan şey)