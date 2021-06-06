Brüksel virajı

DÜNYANIN gözü, kulağı 14 Haziran'da Brüksel'de BAŞKAN TAYYİP ERDOĞAN ile ABD Başkanı Biden arasında Brüksel'de gerçekleşecek zirvede… Evet, Brüksel'deki görüşme çok önemli. Biden çok iyi biliyor ki, TÜRKİYE ile ittifak olmadan Avrupa'da Asya'da Afrika'da ve Ortadoğu'da kolsuz bir ABD olacağını. İki lider TÜRKİYEAmerika ilişkilerini masaya yatıracak. Pandemi sonrası kurulmakta olan YENİ DÜNYA DÜZENİ'nin kodlarının önemli başlıkları, bu zirvede daha da netleşecek. Sonra, Ortadoğu, Orta Asya, Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Kafkasya, Doğu Avrupa, Ukrayna gibi hassas konuları ele alacak. Bu hassas zirve öncesi ANKARA'nın Washington'ın, Moskova'nın ve Londra'nın atan kalp atışlarını değerli TAKVİM okurlarımıza sunuyoruz.

Başkan Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi ABD ile yeni bir dönem başlıyor. Derin siyasetten yansıyan bilgilere göre, bu çerçevede yeni Amerikan yönetiminin Türkiye'yi yanına çekmek için özel çaba sarf ettiği gözleniyor.

Çünkü ERDOĞAN-TÜRK DEVLET aklı, özellikle 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini püskürttükten sonra yakın coğrafyada Libya-Suriye-Irak- Azerbaycan-Doğu Akdeniz- Karadeniz'de gerçekleştirdiği jeopolitik hamlelerle Washington'ın tüm kirli planlarını bozdu.

ABD, Avrupa ve İsrail ekseninin Ortadoğu, Kafkaslar, Balkanlar, Orta Asya ve Kuzey Afrika'daki operasyon imkânlarını da daralttı.

Üstelik Afganistan'dan çıkış stratejisinde de Türkiye, ABD için hayati bir öneme sahip.

NATO'nun en güçlü ordularından birisine sahip Türkiye gerçeği karşısında Biden'ın Türk halkının büyük desteğine sahip "Erdoğan realitesi" ile yüzleşmek durumunda.

Elbette görüşmede KIRMIZI DOSYALAR da var.

TÜRKİYE, ABD'nin bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'yi desteklemesinden büyük rahatsızlık duyuyor.

FETÖ'nün teröristlerine kol kanat germesinden rahatsızlık duyuyoruz.

Evet, bir plan yaptınız.

Fethullah Gülen adlı vatan hainini kullandınız. FETÖ'nün Türkiye'nin birçok noktasına nüfuz etmesini sağladınız. Ancak hiç beklemediğiniz bir güç yani ERDOĞAN çıktı ve hepsini yerle bir etti. Son 50 yılda belki de Washington en büyük darbesini aldı. Derin Amerika'nın 50 yıllık büyük planı yerle bir oldu.

ABD-İsrail'in Suriye'nin kuzeyinde PKK UYDU DEVLETÇİĞİ kurmasını engellemek üzere Türk Ordusu tarihi vuruşlar yapıyor.

CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN, Irak-Suriye-Akdeniz arasında kurulması planlanan koridoru da paçavraya çevirdi.

Biden ve ekibi biliyor ki o geçmişte istedikleri her adımı koşulsuz kabul eden TÜRKİYE yok.

Ya Türkiye ile ortak olursunuz ya da avucunuzu yalarsınız.

KARAR SİZİN...

SONUÇ: Başkan Erdoğan kararlı duruşuyla, jeopolitik hamleleriyle ve BAĞIMSIZ TÜRKİYE lideri olarak Biden'ın ve NATO ülke liderlerinin karşısına oturacak. TÜRKİYEMİZ, Bugün kendi bölgesinde çok etkili bir aktör, küresel dengeleri de 'oyun bozarak-oyun kurarak' değiştiren bir pozisyona geldi. Bunu en iyi bilen ülke de kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri.

Umarım Biden da biliyordur.

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