25 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Bülent Erandaç Stratejik Ovaköy ısrarı
BÜLENT ERANDAÇ
Stratejik Ovaköy ısrarı

Stratejik Ovaköy ısrarı

25.04.2021, Pazar

CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN, Irak'a yeni bir sınır kapısı (Ovaköy) açılması konusunda kararlılığını sürdürüyor. Son olarak Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi Ankara'ya geldiğinde OVAKÖY konusunun masaya yatırıldığı vurgulandı.

Türkiye'nin Bağdat'la her konuda anlaşmış olmasına rağmen, Ovaköy'den başlayıp Telafer üzerinden Bağdat'a uzanacak yeni güzergahın açılmasını engellemek için Amerikan ayak oyunları da sürüyor. Hattın devreye girmesiyle Sincar'ın by-pass edileceği gerçek.

Bölücü terör örgütü PKK'nın ağababası DERİN AMERİKA'nın bu projeyi engellemek için her adımı atacağı da biliniyor. TÜRKİYE'nin Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği çok başarılı jeopolitik hamlelerle ABDİsrail- PKK terör koridorunu paçavraya çevirmesi sonrasında Türkiye ve Irak için OVAKÖY-TELAFER-BAĞDAT hattı hayati önem kazandı. Bu gerçekler ışığında Cumhurbaşkanımız ERDOĞAN'ın, OVAKÖY sınır kapısının açılması konusundaki kararlılığının ne kadar isabetli olduğu da ortaya çıkıyor. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük, Musul, Telafer, Erbil, Tuzhurmatu ve Diyala'yı içine alan Türkmenler'in yoğun yaşadığı bu coğrafyada Türkmenler'in siyasi örgütlenmesini amaçlıyor. Önümüzdeki 19 Ekim'de Irak'ta genel seçim yapılacak. TÜRKMENLER'in temsili açısından oldukça kritik bir eşik.

Çünkü yeni seçim yasası gereği Kerkük Arapların bulunduğu Batı, Kürtlerin bulunduğu Doğu, Türkmenler yanında Kürt ve Arapların da bulunduğu Merkez olarak üç seçim bölgesine ayrılıyor. Bu düzen içinde Türkmenler sadece merkez bölgede milletvekili çıkarma imkanı buluyor.

Bu sebeple Türkmenler'in birlik içinde tek bir liste ve az sayıda aday ile seçime girmesi ve önceki seçimlerde sandığa gitmemiş olan 150 BİN civarındaki ilave Türkmen'in sandığa götürülmesinin sağlanması şart.

SONUÇ: Türkmen kurumları ve siyasetinin eş zamanlı güçlendirilmesi, birbirini tamamlaması gerekiyor. Ruhu parçalanmış bir Irak'ta Türkmenler'in sımsıkı bir yumruk olması Ankara için de büyük önem arz ediyor. Irak'taki TÜRKMEN kardeşlerimiz, CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN-TÜRK DEVLET AKLI'nın Irak seçim sürecini dikkatle ve titizlikle takip ettiğini, Türkiye'nin arkalarında olduğunu hissederek, seçimlere asılmanızı beklemektedir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Rand’ın Türkiye’deki dostları 23.04.2021 Cuma
CHP’nin yalanları 22.04.2021 Perşembe
Bahane 17.04.2021 Cumartesi
Türk Dünyası Birleşik Devletleri 12.04.2021 Pazartesi
15 Temmuz’a 103 gün kala 05.04.2021 Pazartesi
CHP’NİN SÜFLÖRÜ ABD’LI RAND MI? 04.04.2021 Pazar
Kılıçdaroğlu çarşafladı 03.04.2021 Cumartesi
Ayak sesleri 02.04.2021 Cuma
Manifesto 27.03.2021 Cumartesi
Türkiye için güven ve istikrar 21.03.2021 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA