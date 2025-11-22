Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 yıldır, dünyanın çeşitli ülkelerinde devlet başkanlarının katıldığı her zirvede bulundu. Yaptığı konuşmalarla, ortaya koyduğu mottolarla dünyada ses getiriyor.



Afrika, geçmişte küresel güçlerin hakim olmaya çalıştığı bir kıta olurken stratejik konumu, yeraltı zenginlikleri ve genç nüfusuyla günümüzde de küresel güçlerin mücadele alanı olmaya devam ediyor. Dünyanın gözünü diktiği Afrika'da G-20 Zirvesi gerçekleşiyor. Bu ülkeye giden Başkan Erdoğan, Johannesburg'da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde çeşitli oturumlar sırasında dünya siyasetine ve ekonomisine yön veren çok sayıda ülkenin lideriyle görüşmeler gerçekleştirecek. Ayrıca çeşitli oturumlara katılımcılara hitap edecek.



G-20'nin 20'inci Zirvesi, "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" ana teması altında icra edilecek. Zirvelerde, gerek dünya meselelerinin gerekse ikili ilişkilerin görüşülmesine imkân sağlayan faydalı birer platformlar sunduğu bir gerçek. G-20 içerisinde Batılı olmayan ülkeler sayıca çoğunluğu oluşturuyor.



Latin Amerika'dan Meksika, Brezilya ve Arjantin, Afrika'dan Güney Afrika, Orta Doğu'dan Türkiye ve Suudi Arabistan, Asya'nın geri kalan kısmından Çin, Hindistan, Endonezya, Güney Kore, Japonya ve Rusya örgütün Batılı olmayan üyeleri. Buna karşılık ABD ve Kanada ile birlikte Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık G-20'nin Batılı üyelerini oluşturuyor. Coğrafi olarak Batılı olmasa da kültürel olarak bu tanıma dâhil edilebilecek olan Avustralya ile birlikte Batılı üyelerin sayısı 7'ye çıkıyor. Bunun yanında, dört üyesi ayrıca temsil edilen AB ile birlikte G-20'nin üye sayısı 20'ye tamamlanıyor.



İslam dünyasını G-20'de üç ülke temsil ediyor. Türkiye, Endonezya ve Suudi Arabistan...

Afrika derinliğinde Türkiye rüzgarı estiren gelişmeler Ankara'nın askeri yardımı ile Libya'nın parçalanması engellendi. Türkiye-Libya Deniz Anlaşması'yla Amerika- Avrupa'nın Doğu Akdeniz'e çökme planları bozuldu. Sahel Bölgesi'nde (Senegal, Moritanya, Mali, Nijer, Nijerya, Çad, Sudan, Eritre) Türkiye mekik diplomasisi ile aktör pozisyonuna geçti. Kızıldeniz girişi ile Babülmendep Boğazı'nı kontrol eden Somali'de üs kurdu. Somali'nin Kızıldeniz alanını Türk Donanması 10 yıl koruyacak. Doğal gaz aramasını da Türkiye yapıyor. Türkiye Cibuti'de üs kuracak. Önceki gün Türkiye'nin, Cibuti Cumhuriyeti'nde MADEN ARAMASI alanındaki anlaşmalar devreye girdi.Türkiye, Güney Afrika'nın büyük ülkesi Etiyopya ile Somali arasındaki denize çıkma krizini çözdü. Türkiye'nin 44 Afrika ülkesinde elçiliği bulunuyor.

SONUÇ: Küresel güçlerin büyük rekabet halinde olduğu Afrika'da Başkan Erdoğan'ın G-20 Zirvesi'ne katılmasının önemi çok büyük. Erdoğan-Türkiye büyük düşünüyor, büyük hamleler yapıyor. ABD ve Çin'in kutup başı olmaya çalıştığı yeni dünya düzeninde TÜRKİYE BİR KUTUP BAŞI olma hamlelerini sürdürüyor...