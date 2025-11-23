Terörsüz Türkiye sürecinin kritik eşiğinde Özgür Özel'in yönettiği CHP, yan çizdi. CHP, TBMM'de kurulan komisyonunun İmralı'ya yapacağı ziyarete CHP'li milletvekili göndermeyeceğini açıkladı. CHP'nin takoz koymasına karşın, TBMM'deki komisyon İmralı'ya gitme kararı verdi. Özgür Özel'in CHP'si İmralı kararının verileceği son dakikaya kadar, manevra üstüne manevra yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açış konuşması sonrası, komisyonun gizli toplantı yapılıp yapılmasına ilişkin açıklama yapar yapmaz, CHP'nin TAKOZ kararını CHP Grup Başkanvekili Murat Emir açıkladı ve tuhaf bir konuşma yaptı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un komisyon toplantısının kapalı yapılması yönündeki talebini de eleştiren Emir, "İmralı'ya gidişin konuşulacağı bir toplantının milletimizden gizlenerek yapılması doğru değildir. Her siyasi partinin pozisyonunun açık şekilde ortaya konması önemlidir" şeklinde konuştu.

EZBER BOZAN AÇIKLAMA

Sözlerinin devamında süreçle ilgili CHP'nin tavrını net şekilde ortaya koyan Emir, "CHP olarak komisyon heyetine üye vermeyi doğru bulmuyoruz" dedi. CHP komisyonun oylama yapacağı toplantıya da katılmadı. Komisyonun diğer üyeleri toplantıya devam etti. CHP'nin Terörsüz Türkiye sürecine takoz koyma faaliyetleri geçen hafta adeta belli olmuştu. Bu gelişmeleri değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de ezber bozan bir çıkış yaptı. Bahçeli'nin, "İmralı'ya giderim" çıkışından sonra gözler Başkan Erdoğan'a çevrilmişti. Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye destek geldi. Erdoğan, "Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de ilk günden itibaren yaptığı cesur, ufuk açıcı, yol gösterici açıklamalarıyla sürecin bugünlere gelmesine eşsiz katkılar sağladı" dedi.

Başkan Erdoğan Terörsüz Türkiye konusunda kararlı duruşu ile 50 yıllık kangren olmuş bir sorunu çözmek için gereken tüm çalışmaları yürüttü. "Gerekirse baldıran zehri içmeye hazırım" diyen bir lider. Başkan Erdoğan'ın, konuşması derinlikli ve özellikler taşıyordu: "Bu ülke için yeri geldi elimizi, yeri geldi tüm gövdemizi taşın altına koyduk. Terörsüz Türkiye sürecinde de aynı özgüvenle millet ve memleket aşkıyla hareket ediyoruz. Parti ve ittifak olarak tek bir gayemiz var, o milletimizin böğrüne saplanan bu kanlı hançeri ebediyen çıkarmaktır. Buna daha önce hiç olmadığımız kadar yakınız" sözleri tünelin ucunda ışığın görüldüğünün işaretidir.

7 VEKİL KARŞI ÇIKTI

Özgür Özel ve kurmay heyetinin kafası, bir haftadır karışıktı. Önceki günlerde, CHP içi tartışmalar olduğu basına yansımıştı. Komisyon üyesi vekillerden 7'sinin İmralı'ya gidilmemesi yönünde oy kullandığı iddia edilmişti. Özel, gazetecilerin bu yöndeki sorularını nedense cevaplamıyordu. CHP'nin arka bahçesindeki medyada Sezgin Tanrıkulu, Oğuz Kaan Salıcı, Okan Konuralp ve Taşkın Özer'in, İmralı'ya gitme yönünde oy kullandığı, 7 milletvekili İmralı'ya gitmenin örgütün başı Öcalan'ı siyasi figür haline getireceğini, bu durumun parti olarak CHP'ye zarar vereceğini savunduğu yazılmıştı. MHP, İmralı'ya Genel Başkan yardımcısı Feti Işık'ın gideceğini açıkladı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Tarihi cesurlar yazar" diyerek CHP'yi sorumluluk almamakla eleştirdi.

SONUÇ: "Terörsüz Türkiye-Terörsüz Bölge" hedefi doğrultusunda çok önemli eşikler aşıldı. Komisyonun kuruluş önceliği, PKK terör örgütünün silahtan arındırılması olduğu için, örgütün lağvedilmesi ve örgüt mensuplarının silah bırakması direktifini veren İmralı ile bu bağlamda görüş alışverişi yapılması sürecin doğal sonucu olarak kamuoyunun karşısına çıkacak. Son raporunu hazırlayacak. Yabancı istihbarat örgütlerinin aparatı PKK'nın tasfiyesine çok az kaldı. CHP'nin son takozuna rağmen bu kangren olmuş, Büyük Türkiye yürüyüşünün önünü kesen engel inşallah ortadan kaldırılacak.