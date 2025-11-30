Görünürde Özgür Özel ve perde gerisinde Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği 100 yıllık CHP'nin yolsuzluklar gölgesinde yeni bir kurultayı yapıldı. Kurultay'a İmamoğlu'nun yapay zeka ile hazırlanmış konuşması damga vurdu. İmamoğlu adeta, partinin programını anlattı. Özgür Özel- Ekrem İmamoğlu tandemine karşı sert çıkışlar yapan Kemal Kılıçdaroğlu da Kurultay'a katılmadı. Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'nun, "CHP DERHAL YOLSUZLUKLARDAN ARINDIRILMALIDIR" videosu şu anda 23 milyon vatandaş tarafından seyredilırken, Kurultay yapıldı. "Adı soruşturmalara karışan isimler parti içerisinde de yargılansın" çağrısı tırmanırken, 39. Olağan Kurultay'ına YOLSUZLUK TARTIŞMALARI damga vurdu.

Bugün yapılacak olan CHP'nin en yetkili organı Parti Meclisi üye seçimleri, Kemal Kılıçdaroğlu ekibi ile Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ekibi arasında kıran kırana geçecek gibi. Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyaseten arınma" ve "çözüm sürecinde cesur olma" çağrısına manidar laflarla yüklendi, "CHP, Ekrem İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez. Kemal Bey'in son açıklaması parti tabanında ve CHP'ye umut bağlayanlarda ciddi bir tepkiye yol açtı. Bu tepkilerin önünü almakta güçlük çekiyoruz. Genel başkan olarak zorlanıyorum'' dedi. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile yargılanmaya başlayacak olan İmamoğlu, CHP'yi cezaevinden yönetiyor.

CHP aylardır, Parlamenter sisteme dönüşü öneriyordu. Başkanlık sistemine karşı çıkıyordu. Kurultay'da Özel'den ilk gün kararı, Gölge Kabine, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne bağlandı. CHP'de Parti Meclisi üye sayısının 60'tan 80'e çıkarılmasını ve gölge kabinenin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne entegrasyonunu öngören tüzük değişikliği taslağı, onaylandı. Böylelikle gölge kabine Merkez Yürütme Kurulu'ndan ayrıldı. CHP kurultayında alınan bu kararın, Ekrem İmamoğlu tarafından istendiği, Özgür Özel'in de uyguladığı konuşuluyor. CHP'de şimdiye kadar Ekrem İmamoğlu vesayeti vardı.

Özgür Özel, her perşembe günü Silivri'ye gidip Ekrem İmamoğlu'ndan talimatlar alıyordu. Ama bu kurultayla birlikte CHP'deki çift başlılık resmileşmiş olacak. Kurultay Salonu'nda Özgür Özel, Dilek İmamoğlu, Murat Karayalçın, Muharrem İnce, Selin Sayek Böke ve Önder Sav yan yana oturdu. Dilek İmamoğlu ve yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşinin PM üyesi olacağı konuşuluyor. CHP'yi 2028 seçimlerine götürecek kadronun belirleneceği 39. Olağan Kurultay'da, çarşaf liste ile belirlenecek Parti Meclisi (PM), daha sonra Özel tarafından belirlenecek Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) yapısı ve üyelerinde kapsamlı değişiklik beklentisi yüksek. Her şey bugün ortaya çıkacak.

SONUÇ: CHP kulislerinde "Kemal Kılıçdaroğlu ihraç edilirse ne olur" tartışması var. Kılıçdaroğlu'na yakın 43 milletvekilinin yeni bir parti kurma olasılığı hiç de uzak değil...