CHP'de kurultaylar, hizipcilik, dertler bitmez. Bir kurultay daha yapıldı, yeni MYK belirlenirken, yeni kırılmanın da işaret fişekleri çaktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinde tasfiye huzursuzluğu başladı. Kurultay'da Özgür Özel'in kapıyı gösterdiği Kılıçdaroğlu sert çıkışa hazırlanıyor. Ağırlıklı olarak Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in anahtar liste ile belirledikleri PARTİ MECLİSİ, ilk toplantısını yaptı. CHP'de yeni MYK, PM'de netleşti. CHP'nin çift başlılığı kurumsallaştı. İmamoğlu'na bağlı çalışacak, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi güçlendirildi. Mevcut MYK'daki gölge bakanlar, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde görevlendirildi. Özel'e bağlı çalışacak 22 kişilik MYK, 18'e indirildi. CHP'nin Yeni MYK'sında, Genel Başkan Yardımcıları belirlenirken, İmamoğlu'na yakın isimler yerlerini korudu.

CHP'de yeni bir olağanüstü kurultay olmazsa, CHP'yi 2028 genel seçımlerine götürecek Merkez Yönetim Kurulu listesinde İmamoğlu Suç örgütü yolsuzluk iddianamesinde ismi geçen önemli isimler dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri tarafından suçlanan ve yerlerini aynen koruyan isimler şunlar: Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut. İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat. Kılıçdaroğlu'na yakın 10 milletvekilinin, yolsuzluk dosyalarında ismi olan mevcut Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve Disiliplin Kuruku Başkanı Turan Taşkın Özer yeniden yönetimde yer aldılar. Bu isimlerin yeni yönetim kurulunda yer almalarının yeni muhtıraya konu olacağı belirtiliyor.

Genel Sekreter: Selin Sayek Böke (Merhum Kemal Derviş'in, İMF-Dünya bankası ekibinden. İmamoğlu'na çok yakın isim. CHP'nin ikinci adamı) Yerel Yönetımler: Gökan Zeybek (Mutlak Butlan kararı ile göreve dönme tartışmaları sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'na "Seni tükürükle boğarlar" diyen yönetici) koltuğunu korudu. Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan (Gelecek Parti eski Sözcüsü ve ekonomist olan Özcan istifa ettikten sonra, İmamoğlu'nun siyaset ve ekonomi danışmanı olmıştu.

İmamoğlu'nun has adamı olarak hem CHP yöteminde hem de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde etkili isim olarak görev yapacak) Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay (CHP'nin Avrupa –Amerika ekseninde ekonomik politilarını yönetecek) Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan (Eski Amerika Büyükelçisi, Batı hayranlığı ile tanınıyor. Eksenini ABD-Avrupa'ya yönelten CHP'nin dış ilişkilerinden sorumlu) İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu (İdeolojik tartışmalara konu olan isim) Parti Sözcüsü: Zeynel Emre (İzmir milletvekli Deniz Yücel'in yerine İstanbul milletvekili olarak getirildi) Ekrem İmamoğlu- Özgür Özel tandemi, yönetimi kucaklayıcı hareket etmedi. İmamoğlu kadrosunu korudu.

Özgür Özel ekibini korudu. Parti içinde farklı düşünenler ise tasfiye edildi. Son kurultayda, CHP'nin 139 milletvekilinden 23'ü Parti Meclisi'nde kendine yer buldu. Bu yönetim CHP'yi seçimlere götürecek. Milletvekili listeleri Ekrem İmamoğlu ağırlıklı Özgür Özel'in PM'si tarafından onaylanacak. 23 milletvekilinin yeri garanti... Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket ettiği konuşulan 43 CHP milletvekili var. Özel'e muhtıra veren Kılıçdaroğlu'na yakın 10 milletvekilinin öncelikli tasfiyesi konuşuluyor.

CHP'nin son kurultayının açılışı, Almanya Şansölye Yardımcısı olan SPD'nin Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil'in videolu mesajıyla yapıldı. Klingbeil'in kurultaya yolladığı mesaj üzerinde durmakta yarar var. Diyor ki: "...Türkiye'de hukukun üstünlüğü ilkesinin sürekli aşındırılmasını üzüntüyle izliyoruz. Muhalif siyasetçilere yönelik hareket ettirmeme çabası kaygı vericidir. Derin ve sarsılmaz işbirliğimizden emin olabilirsiniz." Türkiye'nin içişlerine karışan ifade, CHP kurultayında okutuluyor. Emperyalistlere meydan okumuş Atatürk'ün kurduğu CHP'nin Kurultayı'nda, ülkemizin hukuk sistemini eleştiriyor. Çok yazık...