Başta FETÖ'cü alçaklar olmak üzere, yıkıcı muhaliflerin, müfsit ve müflis zihniyetin bütün oyunlarını deşifre eden, kirli heveslerini kursaklarında bırakan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye ayağındaki paslı zincirleri kırmayı sürdürüyorlar. Büyük Türkiye yolunda emin adımlarla yürüyorlar. Başkan Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısında, Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışı için "Sayın Bahçeli ilk günden itibaren yaptığı cesur, ufuk açıcı açıklamaları ile sürecin bugüne gelmesinde eşsiz katkılar sağladı" sözleriyle Bahçeli'ye tam destek verdi.

MİLLET-MEMLEKET AŞKI

Başkan Erdoğan, şunları söyledi: "MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli ilk günden itibaren yaptığı cesur, ufuk açıcı açıklamaları ile sürecin bugüne gelmesinde eşsiz katkılar sağladı. Biz de hassas çizgide yürüyerek sürece mihmandarlık yaptık. Terörsüz Türkiye sürecinde de millet memleket aşkı ile hareket ediyoruz. Parti ve İttifak olarak tek bir gayemiz var, milletimizin böğrüne saplanan bu kanlı hançeri ebediyen çıkarmaktır. Buna hiç olmadığımız kadar yakınız. Allah'ın izni ile milletimizin desteği ile bunu başaracağız. Sonuçta Türkiye olacak milletimiz olacak, kardeşlik olacaktır.''

TARİHİ OYLAMA YARIN

Gözler şimdi Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir viraj geçmekte olan TBMM Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın yapacağı toplantıya çevrildi. TBMM Komisyonu'nun yarın yapacağı toplantıda İmralı'ya gidiş için oylama yapılacak. Komisyon çalışmaları konusunda Başkan Erdoğan yol gösterici açıklamalar yaptı: Türkiye iç cephesini tahkim ettikçe dışarıda da güç kazanmıştır. İçeride kronik sorunlarımızı çözdükçe dışarıda da sorun çözme kabiliyetimizi geliştirdik. Şimdi daha büyük bir şahlanışın eşiğindeyiz. Terörsüz Türkiye ile ülkemizi yarım asırlık prangadan, büyük beladan kalıcı olarak kurtaracağız. Adımları büyük titizlikle planlıyoruz. Omuzlarımızda 86 milyonun mesuliyetini ve kutsal emanetini taşıdığımızın bilinciyle davranıyoruz. AK Parti olarak bu samimi gayretin içindeyiz. Gayet olumlu ilerlemeler kaydettik. Gazi meclisimizde geniş katılım ile komisyonun kurulması ile süreç toplumsal bir boyut kazandı ve farklı bir ivme yakaladı. İş dünyasından insan hakları kuruluşlarına, sendikalara, şehit ve gazi derneklerine kadar tüm katılımcılar komisyon tarafından dinlendi ve görüşleri önerileri not edildi. DEM Parti heyeti ve grubu sağ duyulu tavır içinde oldu. Biz hassas çizgide yürüyerek sürece mihmandarlık yaptık. bilinen bilinmeyen pek çok badireyi atlattık. Komisyonun fikir ve hedef birliği içindeki çalışmasını son derece kıymetli buluyorum. Ülkemiz demokrasisine birlik ve beraberliğine yaptığı katkılarını takdirle karşılıyor, meclis başkanımızı ve komisyon üyelerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Komisyonun Türkiye, Türkiye'nin güvenli geleceği, milletimizin birlik ve beraberliği için en doğru, en isabetli kararı vereceğine yürekten inanıyorum."

'BÜYÜK SORUMLULUK'

SONUÇ: Terörsüz Türkiye menziline yaklaşılırken Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi: "GAYEMİZ MİLLETİMİZİN BÖĞRÜNE SAPLANAN BU KANLI HANÇERİ EBEDİYEN ÇIKARMAKTIR... Türkiye'nin sırtında büyük bir belaya dönüşen terör belasından kurtulmanın vakti artık çoktan geldi. Verilen mücadeleleri Terörsüz Türkiye ile taçlandırmamız gerekiyor. Bunu sorumluluğu siz vekillerimizin omuzlarındadır. Barış ikliminin kökleşmesine, her milletvekiline tüm siyasi partilere çok önemli görevler düşüyor. Terörsüz Türkiye ve bölge hedefimize er ya da geç ulaşacağımızdan şüphe duymuyorum."