Görünürde Özgür Özel ve perde gerisinde Ekrem Imamoğlu'nun yönettiği 100 yıllık CHP, yolsuzluklar gölgesinde yeni bir kurultaya gitti. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun , "CHP DERHAL YOLSUZLUKLARDAN ARINDIRILMALIDIR" videosu şu anda 22 milyon vatandaşımız tarafından izlendi. CHP seçmenleri yıllardır olağan ve olağanüstü kurultaylarında ideolojik çekişmeler, hiziplerarası mücadelelere çok tanık oldu. Ancak bu kez YOLSUZLUK RÜŞVET iddiaları gölgesinde ilk kez kurultay yapılmasına tanık oluyorlar. Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu'nun CHP'yi mahkeme salonlarına sürükleyen şu tabloya kısaca bakalım. 4-5 Kasım 2023 düzenlenen 38'inci Olağan Kurultayı'nda 'para karşılığı oy kullandırıldığı' yönündeki iddialarla ilgili aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu dokuz milletvekiline ait dosyalar ayrılmıştı. Devamında, dosyalar dokunulmazlıkların kaldırılması amacıyla Adalet Bakanlığı aracılığı ile TBMM'ye gönderilecek.



"Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 105'i tutuklu, 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP Kurultayı'nın şaibeli olduğu iddiasıyla yürütülen Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu 12 sanığın davası Ankara 26'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. Davaya 13 Ocak 2026'da devan edilecek.

Şaibeli kurultayla ilgili Ankara 42'inci Asliye Hukuk Mahkemesi kararı, Ankara'da İstinaf Mahkemesi'nde temyiz edildi. Karar bozulursa yeni gelişmeler olabilir... CHP İstanbul İl Kongresi'nin şaibeli olduğu iddiasıyla ilgili dava, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülüyor. Davaya 27 Şubat'ta devam edilecek.

CHP SARSILIYOR

Evet. CHP, şaibeli eski kurultay krizleri ve yolsuzluklarla en sarsıntılı dönemlerini yaşarken CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yolsuzluk ve rüşvet iddialarına büyük tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na çok kızdığını gösteren ifadelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, "CHP YOLSUZLUKTAN ARINDIRILMALIDIR" açıklaması sonrası başta "İmamoğlu medyası" ve CHP trolleri tarafından hedef tahtasına konulurken gelen eleştirilere ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.



LİNÇ KAMPANYASINA ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu "Çektiğim videodan sonra karşı karşıya kaldığım linç kampanyasına bir türlü anlam veremiyorum. 76 yıllık ömrüm boyunca akçeli işlere karışmadım, çoluğumu çocuğumu da bu işlere bulaştırmadım. Sadece benim değil, CHP'nin kurumsal kimliği de yolsuzluklarla anılamaz. Bu beni çok rahatsız ediyor'' dedi. CHP'Lİ 10 MİLLETVEKİLİNİN imzaladığı, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk iddialarını merkeze alan MUHTIRASI büyük ses getirirken, 16 eski CHP milletvekilinin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu sert bir şekilde eleştiren mektubu yayınlandı. Öyle görünüyorki, "Yolsuzluk" davaları ve soruşturmalarının sancısı kurultaya da sıçrayacak.



SONUÇ: Kılıçdaroğlu'nun tepki açıklamaları sonrası pek çok CHP'li isim ve troller, "İhraç edilsin" söylemini yaydı. Kulislerde "Kılıçdaroğlu ihraç edilirse neler olur?" diye konuşuluyor. "43 milletvekili ile yeni bir parti kurar" söylemleri yayılıyor.