Dünyanın stratejik analizleri ile ünlü Fransız Le Point dergisi, "2025 Yeni Dünya Düzeni" başlıklı kapağında KÜRESEL SİYASETİN GELECEĞİNDE belirleyici olacağını vurgulayarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e yer vermişti. Derginin analizinde, kutup başları ABD ve Çin arasında bölünmekte olan bir dünyada Ukrayna'daki savaş, Avrupa'daki dağınıklık, Ortadoğu'da Katil Netanyahu'nun Gazze, Lübnan, Suriye saldırıları ve Asya'daki büyük güçlerin karşı karşıya gelmesi gibi her cephede artan gerginlikleri ele almıştı. 2025 yılının tamamlanmasına iki hafta kalırken, Başkan Erdoğan'ın, dünyanın en etkili liderleri Trump- Putin-Şi Cinping ile yakın ilişkileri dünya siyasetinde ses getirdi.

Son bir haftada, Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ve Rusya Lideri Putin'le kurduğu jeopolitik hatlar net olarak gündeme damga vuruyor. Erdoğan, Cuma günü Türkmenistan'ın Başkenti Aşkabat'ta Putin'in bizzat Erdoğan'ın kaldığı otele gelerek yaptığı jestle, aralarındaki yakın dostluk düzeyini bir kez daha gösterdi. İki liderin ele aldıkları küresel konular çok önemliydi. Erdoğan, Putin ile çok iyi ilişkilerini anlatırken, "Bizim Rusya ile ilişkilerimiz günübirlik çıkar hesaplarıyla yürüyen ilişkiler değildir; öklü bir tarih, güçlü bir diplomatik zemin ve karşılıklı güven üzerine kuruludur" dedi. Erdoğan, Putin'le yaptığı görüşme sonrası ABD Başkanı Trump'la da görüşeceğini açıkladı. "BARIŞ UZAKTA DEĞİL ONU GÖRÜYORUZ" sözleri yeni gelişmelerin olacağını gösteriyor.

ABD Başkanı Trump, İsrail-Hamas, İran-İsrail, Hindistan-Pakistan, Kamboçya- Tayland, Mısır-Etiyopya, Ruanda-Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sırbistan- Kosova, Azerbaycan- Ermenistan savaşlarını bitirdiğini sık sık söylüyor. Trump'ın ilgilendiği savaşlar içinde, Ukrayna-Rusya, Gazze-İsrail, Pakistan Hindistan ve Azerbaycan- Ermenistan ve ABD ile Venezuela arasındaki çatışma meselelerinde Başkan Erdoğan'la iş birliği yapıyor. harekete geçti.

Erdoğan'la kurduğu ilişkiye vurgu yapan Trump, "Ben aslında onu çok seviyorum. O, diğer birçok liderden çok farklı, ama onunla zorlanıyorlar. Ama aslında zorlanmamaları gerekir" ifadelerine yer verdi. Trump'ın yayınladığı ABD Güvenlik Belgesi'nde, Washington'un Türkiye'yi Suriye denkleminde merkezi ve vazgeçilmez aktörlerden biri olarak gördüğünü ortaya koymasını çok önemli bulunuyor. Çünkü, bu belge ileride çok konuşulacak ve 21. yüzyılın geride kalan dönemi için çok belirleyici olacak. Erdoğan'ın çok yakından ilgilendiği Rusya-Ukrayna savaşı ile ABD Belgesi şu yol haritasına işaret ediyor: Rusya-Ukrayna istikrarını yeniden sağlamak için çatışmanın müzakereci bir şekilde sona erdirilmesi çağrısında bulunuyor ve tam zafere dair "gerçekçi olmayan beklentileri" eleştiriyor.

SONUÇ: Başkan Erdoğan'ın, dünyanın en etkili liderleri Trump- Putin-Şi Cinping ile yakın ilişkileri 2026 YILINDA DA dünya siyasetinde ses getirecek gelişmeleri işaret ediyor. AMERİKA'NIN Rusya'yı yanına alma konusunda özel bir çabası var. Bu nedenle ABD hem Ukrayna'yı hem de AB'yi kenara atmış görünüyor. Başkan Erdoğan'ın bu savaşı bitirmek için yapmakta olduğu arka kapı temasları önemli sonuçlara yol açıyor. Bir diğer konu, Gazze'deki ateşkesin sağlanmasında, Erdoğan- Trump stratejik beraberliği büyük rol oynadı. Ateşkesin korunması, Gazze gücü konusunda da önemli gelişmeler gündeme geliyor.