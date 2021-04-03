Kılıçdaroğlu çarşafladı

TÜRK Dil Kurumu sözlüğü, Çarşaflamak (üstesinden gelememek, becerememek, zor duruma düşmek.)...

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı yıkma hayaliyle, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu üzerine kurgulanan, Millet İttifakı, Cumhurbaşkanlığı adaylığı planı çarşaflamış durumda. Kılıçdaroğlu, pusulasını şaşırmış bir gemi gibi, sallanıp duruyor.

Kılıçdaroğlu gemisine binen Meral Akşener, Demirtaş, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan farklı taktikler içine girdiklerinden, ne yapacaklarını şaşırmış durumda.

Erken seçim diye ortalıkta gezıyorlar, Cumhurbaşkanı adaylarını nasıl belirleyeceklerini hala bir türlü karara bağlayamıyorlar.

Çünkü hepsinin gizli ajandası var. Hepsinin tek ortak noktası Erdoğan'a zarar verelim, ülke batsın. Avrasya'nın kalpgahında yer alan, BÖLGESEL GÜÇ, KÜRESEL OYUNCU TÜRKİYE'nin Cumhurbaşkanlığına aday bulmakta Millet İttifakı'nın düştüklerı şu duruma bakar mısınız?

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın karşısına çıkmaktan korkuyor.

Abdullah Gül'mü? Meral Akşener mi? olsun durumu da var. Gül herzamanki gibi gizlice bekliyor. Akşener, 'Ben çatı aday olayım' diyor. HDP, Akşener'i istemiyor.

Babacan ve Davuroğlu,' 0.75'lik oy oranlarıyla 3 günde bir FOX TV'ye çıkma hayaliyle yaşıyor.

Karamollaoğlu ile partisinin tabanı, karşı karşıya. Saadet tabanı, 'Mıllet Ittifakı'ndan ayrılalım, Erdoğan'ı destekleyelım' diyor.

Millet İttifakı Tiyatrosu izliyoruz. Çünkü ülke umurlarında değil.

Tek dertleri Erdoğan.

KUSURA BAKMAYIN. AZİZ MİLLET, sizin bu sinsi hesaplarınıza yine prim vermez.

Evet. Kılıçdaroğlu'nun üzerıne kurgulanan Millet İttıfakı, çarşaflamış durumda.

YENİ DÜNYA DÜZENİ kurulurken, ülkemiz etrafında büyük değişimler yaşanırken, TÜRKİYE'yi güçlü ve kararlı duruşlu lider ERDOĞAN yönetirken, Millet İttıfakı aday çıkaramıyor.

Kılıçdaroğlu'nun üzerıne kurgulanan Millet İttıfakı'nın, Cumhurbaşkanı adayı belirleme ayak oyunlarını bırakmaları bekleniyor.

CHP'nin merkezi de yereli de birbirini yiyor. Kılıçdaroğlu Ankara'da çarşaflarken, CHP'li iki Belediye Başkanı da, milletimizin gözünün içine baka baka, Cumhurbaşkanlığı adaylığına soyundular. İBB Başkanı İmamoğlu ile ABB Başkanı Yavaş, belli ki ittifaktan umudu kestiler ki, FOX'a çıkıp tilkilik peşindeler.

İmamoğlu, PKK'nın siyasi kolu HDP'ye selam çakarken, Mansur Yavaş ta, Meral Akşener'ın gözüne girme çabasında.....

Sessizlığini bozan Mansur Yavaş, perde önüne çıktı.

Arka arkaya 4 televizyon programı organize edildi.

Bunlar yetmezmiş gibi Kandil'in takım elbiseli siyasetçisi Demirtaş, CHP'ye ayar veriyor. Son olarak 'HDP öncülüğünde üçüncü ittifak' açıklaması yapan Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun kulağına kar suyu kaçırdı.

Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na, "HDP ile birlikte olmazsan seçim kazanamazsın.

İstanbul ve Ankara'yı HDP kazandırdı. Yoksa bedelini ödersin" imasında bulunuyor.

Bunlar mı ülkeyi yönetecek.

İstanbul'a 2 yılda 20 milyar liranın üzerinde borç alan ve tek bir taşı yerinden oynatmayan İBB Başkanı mı, Ankara'da birkaç saatlik kar yağışına bile çözüm bulamayan Yavaş mı? Aziz millet hepsini görüyor.

SONUÇ: CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı çarşaflamış durumda. Kazanlar kaynıyor. Pusulusanı bozulmuş gemi misalıi denizde dolaşıyor.

Gidecekleri liman belli değil.

Geminin içinde birbirlerini yerlerken, ortalığa çıkıp, erken seçim diye bağırmıyor mu...

KOMEDİ FİLMİ GİBİ.

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