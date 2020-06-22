güzel söylemiş atalarımız."ALMA MAZLUMUN AHINI ÇIKAR AHESTE AHESTE."Mazlumların ahını Fransa çok aldı.Sömürgecilikte sınır tanımadı. Yıllarca Türkiye düşmanlarına kucak açtı.Bölücü terör örgütü PKK'yı koruyup kullandı. Bir gün geldi, Türkiye'nin nefes borularını kestiğinde ağlayan, delilik emareleri gösteren bir Fransa gördük karşımızda. 100 yıl önce Osmanlı'yı parçalamak için tezgah kuran, Sykes-Picot gizli anlaşmaları ile Osmanlı topraklarını bölüşen Fransa, yaptığı küstahlıklar yetmiyor gibi Türkiye'yi NATO'ya şikayet etti.Ne oldu da Fransa ağlamaya başladı?Güçlü Türkiye neler yaptı da Fransa çıldırıyor? EVET. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Fransa'nın nefesini kestikçe ağlamaya başladılar. 100 yıl önce Sykes-Picot anlaşmasıyla Suriye'ye el koymuşlardı.Yıllarca sömürdüler. Kanını emdiler Suriye ve Lübnan'ın. Bir gün geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan-Türk Devlet aklı, Suriye'nın kuzeyinde ABD-İsrail'ın PKK KORİDORUNU PARÇALADI, Fransa'yı nefes alamaz hale getirdi.Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Rumlarlaİsrail'le, Yunanistan'la kol kola Doğu Akdeniz gazına çökmeye çalışan Fransa'yı Türk Donanması'yla felç etti.Fransa Cumhurbaşkanı Macron, De Gaulle uçak gemisini Rum limanlarına gönderdi, Türk Donanması ve petrolgaz sondaj gemilerini gördükçe nefesleri kesildi. Libya petrollerine çökmüşlerdi. Türkiye-Libya ortak harekatı ile kuklaları Hafter'in toprağa gömünce ağlamak zorunda kaldılar.Çıldırdılar.Fransa, mazlumların ahını çok aldınız. Libya'yı sömürmekten başka bir şey yapmadınız. Cezayir'de soykırım rezaletine imza attınız. Bir gün geldi, mazlumların gür sesi Tayyip Erdoğan'ı karşınızda bulduğunuzda, utanmadan Türkiye'yi şikâyet etmekten başka çare bulamadınız. Avrupa'yı ayağa kaldırmaya çalıştınız, yapamadınız.Artık nefesiniz Türkiye'ye tesir etmez.Buradaki haritaya lütfen dikkatle bakınız. Türkiye'nın Libya zaferinin Afrika içlerinde Fransa'yı perişan edecek gelişmeleri destekleyeceği görülecektir. Emperyalist Fransaİngiltere bugün Amerika'nın koruyup kullandığı SAHEL HATTI da paçavraya dönecektir. Fransa, sömürge yaptığı Afrika ülkelerinin bağımsızlığını kazanması sonrası, bu ülkelerle güvenliği sağlamak adı altında yaptığı anlaşmalarla kıtada askeri varlığını devam ettiriyor. Kuzey Afrika ülkeleri ile Afrika'nın Sahraaltı arasına, Emperyalıstler SAHEL HATTI kurarak, Müslüman Afrika ülkelerini bölmüşlerdir.Fas-Cezayir-Tunus-Libya'nın altında kurulmuş SAHEL HATTI vardır.Bunun altında Fransa, Senegal, Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer, Nijerya, Çad, Sudan, Eritre Müslüman bölgelerinde Fransa ordusunu bulundurmaktadır. Bu ülkelerin kanını emmekte, madenlerine el koymakta, kendisine hizmet etmeyen liderleri devirmekte, kukla adamlarla SAHEL HATTI altında, cirit atmaktadır.Müslümanlar'ın gür sesi, ezilenlere sahip çıkan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya zaferi sadece Libya'da kalmayacak. Sahil altındaki Müslüman ülkeler içinde ümit kaynağı olacaktır. Sömürgeci Fransa'nın nefes boruları kapanacaktır.