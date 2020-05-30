Filistin toprakları satılık değildir

BU sıralar, İsrail, Türkiye ile barışmak istiyor. Barışmak için taklalar atmaya başladılar. Filistinlilere yaptıklarının unutulmacağını sanıyorlar. Aldanıyorlar… Yüz kızartıcı Müslüman düşmanlığı, Filistin halkını ezmeleri, toprakları işgal etmeleri, asla affedilemez.

TARİH: 15 MAYIS 1948.Filistin halkının maruz kaldığı "Büyük Felaket"i ifade eden Nekbe'nin, 72 yıldır süren işgalin, hukuksuzluğun, zulmün ve adaletsizliğin adı olduğunu gösteren günün adıdır. Bir asırdan fazla bir süredir öz vatanında "parya" durumuna düşürülen Filistin nüfusunun yüzde 70'inin yurdundan edilmiş, 6 milyon Filistinli mülteci olarak farklı ülkelerde yaşamak zorunda bırakılmıştır.

GASPÇI İSRAİL, Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukukun aleni hükümlerine rağmen Doğu Kudüs'ü ve Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimlerini sürdürmektedir.

Filistin halkının toraklarına sistematik bir şekilde devam ettirilen işgal siyasetine, yeni ilhak planları ile genişletilmek ve derinleştirilmek istenmesine şiddetle tepki gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolasıyla, GASPÇI İSRAİL'E BİR DAHA ONE

MINUTE ÇEKTİ.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın açıklaması kararlılığımızın ifadesidir.

"Salgın süreci göstermiştir ki; dünyadaki hiçbir bölge, ulus veya ülke için hiyerarşiler ve ayrıcalıklar geçerli değildir. İnsanlığı tehdit eden yoksulluk, terörizm, İslam düşmanlığı, ırkçılık, göç, savaş, hastalık ve çeşitli çatışmalardan kaynaklanan sorunların üstesinden, ancak küresel işbirliğiyle gelinebilir. Ancak, küresel düzenin, uzun zamandır adalet, barış, huzur ve düzen üretemediği açık bir gerçektir.

Daha geçen hafta İsrail tarafından Filistin'in egemenliğini ve uluslararası hukuku hiçe sayan yeni bir işgal ve ilhak planının devreye sokulduğuna şahit olduk. Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yumamayacağız. Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs'ü Şerifin, dünya Müslümanlarının kırmızıçizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum''



İSRAİL'İN SINIRI NERESİ?

GASPÇI İSRAİL'E KARŞI,Dünyada net ve açık konuşan lider Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Nitekim geçen yıl Filistin Topraklarını adım işgal eden İsrail'e çok sert uyarılarda bulunmuştu.

TARİH:24 EYLÜL 2019.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünde konuştu: "İsrail devletinin sınırları neresidir? "1948 sınırları mıdır, 1967 sınırları mıdır, yoksa daha başka bir sınırı var mıdır? Tıpkı işgal edilen diğer Filistin toprakları gibi, Golün Tepeleri ve Batı Şeria'daki yerleşim yerleri bu devletin sınırları içinde değilse, nasıl oluyor da dünyanın gözü önünde gasp edilebiliyor?" İsrail 1947'den 2012 yılına kadar gerçekleştirdiği saldırılarda 2'ye böldüğü Filistin topraklarının çoğunu işgal ederek, Filistin halkına geride küçük bir toprak parçası bıraktı.

1947'ye kadar Ortadoğu'da İsrail'in adından bahsedilmezken, bugün İsrail işgal altında bulundurduğu bütün Filistin topraklarında savaş ve etnik temizlik uygulayarak bölgeyi boşaltmayı ve Yahudileştirme hedefini adım adım uygulamaya çalışıyor. İsrail 1947'den 2012 yılına kadar gerçekleştirdiği saldırılarda 2'ye böldüğü Filistin topraklarının çoğunu işgal ederek, Filistin halkına geride küçük bir toprak parçası bıraktı. Filistin meselesi son saldırılarla birlikte yeniden dünya gündemine otururken, Siyonist işgal devletinin Filistin'e nasıl yerleştiği ve nasıl yayıldığını gösteren yukarıdaki haritaya baktığınızda dehşete kapılacaksınız.

SONUÇ: 'Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kurulmalıdır.' Hz. Meymune'nin Kudüs sorusuna karşı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed, 'Oraya gidin ve orada namaz kılın' diye buyurdu. Hz. Meymune tekrar sorar, 'Gidemezsek ne yapmak gerek?' Efendimiz, 'O zaman kandillerinde yakılmak üzere yağ gönderin' der. Kudüs davası sadece Filistinli kardeşlerimizin davası değil. Kudüs'e sahip çıkmak her Müslümanın görevidir.

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