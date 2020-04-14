İbrahim Kalın’a helal olsun

"SÖZÜN en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür" "Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil" "Uzun yolculuklar tek bir adımla başlar. Önemli olan uzaklık değil, ilk adımı atabilmektir" "Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştı" Başarıyı işaret eden birçok güzel ve anlamlı söz vardır. Bunlardan bir kaçını sıraladım. Bir sebebi var.

Evet. Bir milletin büyüklüğü, nüfusunun çokluğu ile değil, akıllı ve fazilet sahibi adamlarının sayısı ile belli olur. Dünyayı şaşkına çeviren Coronavirus karşısında, Türkiye'yi bir orkestra gibi idare eden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan YÜZYILIN SAVAŞINDA TÜRKİYE'Yİ BAŞARI İLE YÖNETİYOR. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da çok başarılı bir sözcülük yapıyor. Sözcü İbrahim Kalın, milyonların merak ettiği hemen hemen her konuya açıklık getiriyor.

Helal Olsun demek bir hakkın teslimi olacaktır. Kalın'a son açıklamalarına kulak verelim: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin yönetiminde aksama olmaması için tedbirlerini alıyor, alt yapının da buna göre kurulmasını sağladı. gece Gündüz bakanlarla telefonla temas halinde. Vatandaşların özellikle sağlık noktasındaki ihtiyaçlarının karşılanması için ne gerekiyorsa, bunların temini için çaba içinde, ayrıca hastanelerdeki durumları, ilaç, maske ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarını anbean takip ediyor. Sağlık çalışanları bu sürecin gerçek kahramanlarıdır.

Evlerinden ve ailelerinden uzak şekilde bu tedavi tıbbi hizmetleri sunuyorlar.

'IMF DİYE BİR GÜNDEMİMİZ YOK'

Türkiye'nin IMF ile bir anlaşma yapmak gibi bir şey gündeminde yok." Yerel yönetimler ülke yönetiminde önemli bir yere sahip. Siyasi görüş ayrılıklarını, parti mensubiyetlerini bir kenara bırakarak hepimizin bu işbirliğine ve eş güdüme odaklanması gerekiyor.

Belediye başkanlarımız çok güzel işler yaptılar, yapmaya devam ediyorlar.

"BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM"DE TOPLANAN PARALAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILMAYA DEVAM EDİYOR. Kampanya milletin asil karakterini tekrar ortaya koydu.

YENİ DÜNYA KURULACAK

Bu süreçle birlikte biyogüvenlik, siber güvenlik ve gıda güvenliğinin çok önemli hale geldi. Türkiye, özellikle gıda, tarım, sağlık, iletişim ve güvenlik konusunda sağlam bir alt yapıya sahip olduğu için bu süreci iyi yönetti. Bundan sonra da toparlanma sürecinde çok hızlı aşacağımıza inanıyorum. Hem tıbbi malzeme noktasında, hem siber güvenlik açısından hem de gıda güvenliği ve temini noktasında Türkiye çok iyi bir noktada. ABD'nin, AB'nin liderlik ve vizyon eksikliği ortaya çıktı. Doğubatı, zengin-fakir ayrımı, yönetim şekli, coğrafya bütün bunların aslında ne kadar işlevsiz hale geldiğini de bu salgında açık bir şekilde görüldü. YENİ DÜNYA KURULACAK. Aksi halde bir sonraki doğal afet karşısında insanlık olarak vereceğimiz cevap çok daha yıkıcı, maliyetli olabilir.

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