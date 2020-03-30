Corona sonrası su ve gıda savaşları

İNSANLIK II. Dünya Savaşı'ndan beri yaşanan en büyük felaketle yüzleşiyor. Dünyanın Coronavirüs sonrasında hem siyasi hem de ekonomik olarak yeni bir hal alacağı konusunda kimsenin şüphesi yok.

Salgının sebep olduğu kritik bazı gelişmeler sadece önümüzdeki ayları etkileyeceği gibi olası savaşları da gündeme sokmaya aday görünüyor.

Corona sonrası SU VE GIDA SAVAŞLARINI tetikleyecek yeni gelişmelere dikkatle bakalım...

1) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Coronavirüs salgını nedeniyle su tüketiminde yaşanan artışa işaret ederek, vatandaşlara bir dizi tasarruf önerisinde bulundu.

DSİ'den yapılan açıklamada, suyun daha önce hiç olmadığı kadar kıymetli hale geldiği belirtilerek, aşırı nüfus artışı, kontrolsüz sanayileşme, plansız kentleşme ve kirliliğin, sınırlı su kaynaklarının üzerindeki baskıyı giderek artırdığı vurgulandı. AKAN SUYU 1 dakika azaltarak kişi başına yıllık 18 ton su tasarrufu sağlayabiliriz.

2) TARIMDA NİSAN AYI ÇOK ÖNEMLİ: Nisan'da turfanda patatesin ekim ve gübreleme işlemi yapılır. Biber, domates ve patlıcan fideleri, çileklerin ilkbahar çapası, bamya, fasulye, hıyar, kabak, karnabahar, lahana ve soğan tohumları, kavun, karpuz tohumları dikilir. Fidelerin dikiminden 1-2 hafta sonra, birinci çapa yapılır.

SALGIN NİSAN VE MAYIS'TA ETKİLİ OLACAĞI İÇİN AMAN DİKKAT. FİDELERİ TÜRKİYE, MUHAKKAK AMA MUHAKKAK EKMEK ZORUNDADIR.

3) Koronavırüs gösterdi ki kimse kimseye yardım etmiyor.

İtalya Avrupa'dan yardım istedi, Avrupa Birlliği yardım etmiyor.

Bugün sağlıkta yarın GIDA VE SU talebi artarsa ne olacak? YARINLARDA, GIDA VE SU ALMAK İSTEYENE KİMSE YARDIMCI OLMAYACAK.

4) ORMAN ve Su İşleri Eski Bakanı Veysel Eroğlu 4 yıl önce "Gelecekte su kıtlığı olacak. Önümüzdeki dönemde doğal felaketler artacak.

Şehirler arasında su savaşları çıkabilir... İnsanlar diğer şehirlere ve ülkelere giden su borularını kesme durumunda kalabilir'' demişti.

5) Dr. Ramazan Kurtoğlu, Küresel Hegemonya Savaşları'nda gelecek tehlikeye işaret ediyordu.

6) Tüm bunları doğrulayan gelişme ise Rusya'da yayandı. Rusya tarihinde ilk kez buğday fiyatı, petrol fiyatlarını geçti.

20'inci yüzyıl, savaş, kan, gözyaşı, acı, yoksulluk ve kirlilikle geçtı.... BATI'NIN GİZLİ MAHFİLLERİ Ortadoğu'nun boğazına, enerji kaynaklarına, petrole çöktü.

İnsanın anlamı yoktu bu uğurda!

Bugünün enerji kaynaklarını ele geçirme mücadelesi, yarın su ve gıda savaşlarına dönüşecek.

VE SINIR TANIMAYAN CORONAVIRUSLE KRİZİ TETİKLEDİLER...

CORONA SONRASI 21. yüzyılda bu kez tarım, toprak, su, insanlığın beslenmesi çokuluslu şirketlerin eline DAHA GENİŞ BİÇİMDE GEÇECEK...



SONUÇ: Cumhurbaşkanımız Tayyıp Erdoğan'ın geleceği görerek, MİLLİ VE YERLI TÜRKİYE PARADİGMASI ÇOK ÇOK ÖNEMLİ.KENDI KENDİNE YETEN TÜRKİYE, ALLAHIN LÜTFU FIRAT-DİCLE'YE SAHİP TÜRKİYE. KENDİ MİLLİ İLACINI YAPAN TÜRKİYE. MİLLİ SİLAHLARINI YAPAN TÜRKİYE GELECEĞİN ÜLKESİ OLACAKTIR.

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