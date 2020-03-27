4 Hayati Kolon

BAŞKOMUTAN Başkan Tayyip Erdoğan üçüncü dünya savaşını (Küresel salgın) bir orkestra şefi gibi yönetiyor. Bunun sonucu, Türkiye Korona savaşında ortaya bir SENFONİ koyuyor.

Eski Türkiye olsaydık, bugün ortaya KAKAFONİ çıkardı. Güzel Allahımız Türkiye'yi korudu.

Çok değerli AK Partili bir milletvekili arkadaşım anlattı. Bir Bakanın kendisine anlattıklarını, TAKVİM OKURLARI için şöyle aktardı: "Cumhurbaşkanımız her gün yüzlerce telefon konuşması yapıyor. Bu konuşmaları yaparken, önünde bir dosya var. En kötü senaryolara göre aşama aşama yapılacakları devamlı gözden geçiriyor. Bakanların hepsine, sık sık, Devletin korona savaşındaki 4 HAYATİ KOLONU'NU hatırlatıyor.

1)Sağlık sisteminin ayakta kalması.

2)Kamu düzeninin devam etmesi.

3)Sosyal izolasyonun sağlanması, 4) Tedarik zincirinin aksamaması.

Bu dört kolonu korumak için hiçbir tedbirden asla kaçınılmayacağını söylüyor.

Çanakkale Kurtuluş Savaşı'nda Türk Milleti ne yapmışsa, bugün Türk Devleti aynı duyguya, kararlılığa sahip.

Evet "Küresel Salgın" yaşıyoruz. Birinci dünya savaşının üzerinden 105 yıl geçti.

İnsanlık, mutlaka bu günleri de geride bırakacaktır. Ancak ne kadar kısa ya da uzun sürerse sürsün Covid-19 sebebiyle yaşanan olaylar tarihin akışını da değiştirecek. Ardından "YENİ DÜNYA DÜZENİ KURULACAK'

VİRÜS, ABD-İngiltere-Avrupa'nın dünyaya baskıladığı NEO-LİBERAL EKONOMİ POLİTİKALARININ

TÜM MASKESİNİ DÜŞÜRDÜ. 1989 yılında, Sovyetler Birliği de çökünce KOMÜNİZM tarihin raflarına çekildi.

Virüs, Otoriter yönetim altında kapitalizm uygulayan ÇİN'i test etti.

Türkiye, BAŞKANLIK modeline tam zamanında geçti. Din kardeşliği, Millet beraberliği, karşılıklı yardım, güçlü aile yapısıyla çok az hasarla bu salgından kurtulacağız.

Optimar'ın yaptığı ankete göre, Başkan Tayyip Erdoğan'a güven devamlı yükseliyor. Yüzde 76.8 oranında, devletin Corona'ya karşı savaşı kazanacağına inanıyor. Sağlık Bakanı'na güven tam.

TRUMP BİR DAHA KESİN SEÇİLİR İKLİMİ VARKEN, BUGÜN TRUMP SARSILIYOR.

Virüs tehlikesi ortadan kalktığında İtalya, İspanya, Fransa başta olmak üzere tüm dünyada süreci iyi yönetemeyen liderlerin tarih sahnesinden çekileceği gözleniyor. Türk milli, savaş, katliam, açlık nedeniyle ülkelerinden kaçan milyonlarca kucak açarken, İNSANLIK DERSİ VERDİ. Batı medeniyeti, İNSANLIK DUYGULARINA SAHİP OLMADIĞINI GÖSTERİYOR .

SONUÇ: Büyük Türk milletinin küresel savaşı kazandıktan sonra, her anlamda potansiyelini ortaya çıkarması ve ADALET-VİCDANINSANLIK duygularıyla Milli ve yerli konseptlerle planlı bir şekilde önünün açık olduğuna inanıyoruz.

JEOSTRATEJİK KONUMUYLA, YENİ DÜNYA DÜZENİ'NİN KİLİT ÜLKESİ KONUMUNDAYIZ...

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