Uzay Kuvvetleri

BAŞKAN Tayyip Erdoğan'ın, TÜRKİYE UZAY KOMUTANLIĞI VE UZAY AJANSI PROJESİ sessiz ve derinden ilerliyor. Türkiye, kara, deniz ve havadan sonra gözünü UZAYA ÇEVİRDİ. Bu çok önemli hamlemizin detayına girmeden önce, yakın zamanda küresel güçlerin uzay konusunda yaptıkları dikkati çekici hamlelere bakmakta yarar var. ABD Başkanı Trump, 29 AĞUSTOS 2019'da "Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nı" tanıttı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in emriyle Rus "Hava- Uzay Kuvvetleri Komutanlığı" kuruldu.

NATO uzayı, hava, kara, deniz ve siberin yanı sıra yeni harekat alanı ilan etti. 2 ARALIK 2019'da NATO'nun uzay hamlesi, uluslararası alanda ABD ve Rusya'nın Uzay komutanlıklarını aktif hale getirdiği ve Çin, Hindistan ve Japonya'nın uzayda ASKERİ UYDU SİSTEMLERİNİ geliştirmeye başladığı bir dönemde geldi. GÖZLER UZAYA NEDEN ÇEVRİLDİ? Evet. Küresel güçler uzayı yeni harekat alanı haline getirme yolunda dikkati çekici hamleler yapıyor. Uzay sadece ekonomi ve günlük hayatta değil, askeri alanda da giderek ciddi önem kazanıyor. Uzaydaki rekabeti Başkan Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, çok iyi okumuş durumda.

Uzayda etkin güce sahip olmayı hedefleyen Türk Silahlı Kuvvetleri;

Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan sonra beşinci kuvvet 'Türk Uzay Kuvvetleri' önemli çalışmalar yapıyor.

Çalışma kapsamında 2020'li yıllarda Hava Kuvvetleri Komutanlığı kuvvet yapısında önemli değişiklikler öngörülüyor. Uzay Kuvvetleri ile Türkiye'nin sahip olunacak uydu sistemleri ile özellikle keşif ve ihbar kontrol alanlarında uzay ortamı etkin olarak kullanılacak. Bu gelişmelere paralel Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 13 Aralık 2018'de yayımlanan kararnameyle kurulan Türkiye Uzay Ajansının A takımı'nında sessiz ve derinden aktif durumda bulunduğu belirtiliyor. Türkiye, 6 uydudan oluşacak uydu filosuyla Asya'da, Türk cumhuriyetleri dahil Çin'e kadar uzanan bölgeye, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan coğrafyaya hizmet verecek.

SONUÇ: Başkan Tayyip Erdoğan, Uzayda Türkiye Projesi'nin hedefini, "Milli teknoloji, güçlü sanayi" vizyonumuzu uzay ve havacılık alanında Türkiye'yi uzay ligine taşımak"olarak belirledi.TÜRKİYE UZAY KOMUTANLIĞI HAYIRLI OLSUN...

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