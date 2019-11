Yavuz Donat bir okuldur

YAVUZ Donat, bir okuldur.

Medyamızda bir örnektir, ağabeydir, 60 yıldır haber peşinde koşan, meslekteki ilk günkü heyecanını yaşayan, bu heyecanı aziz milletimize yazılarıyla, konuşmalarıyla, kıtaplarıyla veren bir gazetecidir. MAZİDEN ATİYE UZANAN BİLGİLERİN PINARIDIR.

Ankara'da uzun yıllar gazetecilik yapmakta olan bir meklektaşı olarak onu izlemek, takip etmek, örnek almak, onunla milletle kurduğu köprülerden yürümek bir onurdur, unutulmazdır bizim için... Yavuz Donat-Şebnem Bursalı'nın, Turkuvaz Kitap'tan çıkan, Off The Record bir siyaset galerisidir.

Güzide bir medya okulunun ismi Yavuz Donat'tan bugüne kadar yazmadığı hepsi birer siyasi, sosyal ahlak dersi olacak konuları içeren, Off The Record kitabını heyecanla okudum. Yakın siyasi tarihin bir duayen hocasıdır Yavuz ağabey. Cumhurbaşkanları, başbakanları, bakanları, siyasi ve ekonomik aktörleriyle baş başa görüşmüş, yüzlerce röportajlar yapmış, yazmadıklarını aradan yıllar geçtikten sonra okumak bir gönüller galerisinde gezmek demektir. "Off The Record" kitabı, güzide bir gazetecilik müzesinde arka plana tanık olmaktır. 50 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin, askeri darbelerin, müdahalelerin, ihanetlerin, gerçek dostlukların, seçim başarılarının, vefasızlıkların bir fotoğrafını çeken kıtap, "Off The Record" inanılmaz derslerle dolu.

Her şey siyasetin etrafında dönse de anlatılan Anadolu ınsanı. Kurulmuş gönül köprülerine bu kitap yeni köprüler kuracak bilgiler içeriyor. Yakın tarihi anlatan özellikli konuları aziz milletimize sunan değerli kardeşim ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'yı kutluyorum. Yazdıklarıyla gazetecilere örmek olan Yavuz Donat'ı yazmadıklarını anlatmasından ve bugün ders dolu arka plan notlarını okumamızı sağlayan Bursalı'yı tebrik ediyorum.

Rahmetli Demirel'i, Turgut Özal'ı, Necmettin Erbakan'ı, Bülent Ecevit'i bulmaya, konuşmaya giderken, Yavuz ağabeyi onlarla baş başa konuşmuş çıkarken görürdük. Onun gibi olmak, bizim için bir hedefti. Şebnem Bursalı da Yavuz ağabeyin ustalığına tanık olan bir gazeteci olarak, yıllar sonra Off The Record kıtabını yazarken, ne kadar mutlu olmuştur, hissediyorum. Yavuz ağabeyin anlattıklarının bir bölümü de muhakkak vardır. Onları da heyecanla bekliyoruz Şebnem Bursalı. Yavuz ağabeyin gönül galerisini daha da büyütüceğinden eminim. Birçok geziye beraberce katıldığım Yavuz ağabeyin fikri takip özelliğine hayrandık. Yavuz ağabeyin, gittiği ilin, ilçenin, mahallenin önde gelen isimlerine yakınlığı eksik olmamıştır. Şimdi o güzel insanların çocukları Yavuz Ağabeyi yine aralarında görmektedir. Yavuz Donat'ın yazılarında, Anadolu insanı vardır. Yöre halkının siyasi-kültürel, sosyal hizmet beklentisi nedir, hatta mezar taşlarında ne yazar hepsi hafızasındadır. Onun yazılarını okuyan gidemediği yerlerin halkıyla gönül köprüsü kurmaktadır.

Yavuz ağabeyin bilgi pınarından akan Off The Record yakın tarihe tanıklık etmektir. Kitabın her sayfası son yarım yüzyılın bir izdüşümü, kapalı kapılar ardındaki konuşulan ve yaşananların canlı tanıklıklarına ulaşmaktır.



YAVUZ DONAT'TAN 2 ANEKDOT

"Şöyle yapılmalıydı... Böyle konuşulmalıydı... Ben olsaydım... Bana sorulsaydı..." Hani... Bir söz var ya...

"Tekerlek kırılınca yol gösteren çok olur" diye. Dün... böyle geçti.

Acı ama gerçek. Türk siyasetinin tedavisi zor bir hastalığı var... Bulaşıcı...

Sosyal medya ile birlikte bu salgın hastalık tavan yaptı. "Laf sokuşturma...

Taşı gediğine koyma... Belden aşağı vurma... Hakareti mizah sanma...

Koydu mu oturtma" hastalığı. Bu hastalık... Önemli bir kesimin "Temel gıdası." Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın TÜRKİYE İTTİFAKI sözlerinin derinliğini, bağımsız Türkiye aşkını herkesin anlaması dilegiyle....

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın