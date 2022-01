AZERBAYCAN Türkiye ile tarihinin en büyük bağlarını kurmaya başladı. Bir el hemen kullanışlı eleman Ermenistan'ı Karabağ'a sürüp işgal ettirdi. Ankara, Mısır ile tarihinin en büyük yakınlaşmalarından birini sağladı, Kahire'de insanları sokaklara indirerek darbe yaptılar. Sudan'la tarihi anlaşmalar yaptık, darbeyi burada da devreye soktular. Somali'ye askeri ve siyasi gücümüzle gittik, ülkede terörü tırmandırdılar. Tunus'u yanımıza aldık, parlamentoyu Cumhurbaşkanına fesh ettirdiler. Etiyopya'da ekonomik ve askeri anlaşmalara imza attık, darbe girişiminde bulundular. Batı basını "Etiyopya'da başkente yürüyen darbecileri Türk SİHA'ları durdurdu" diye manşetler attı.

Darbeci liderlerin "Tam başkente girmek üzereydik üzerimizde onlarca SİHA peydahlandı, kıpırdayamadık bile" şeklindeki demeçlerine yer verdiler. Cezayir'de de Türkiye'ye yakınlaşmada patlama yaşanıyor şu anda… Senegal'de, Nijer'de, Çad'da, Nijerya'da, birçok Afrika ülkesinde… Oralarda da sürekli halkı sokağa dökmek için binbir oyun ve dümen çeviriyorlar.

Şimdi bir el Kazakistan'a el attı. Beş gün önce benzine gelen zam nedeniyle özellikle üç kentte halk sokağa döküldü. Devlet binalarına saldırdı. Yakıp yıkıyorlar. Polisleri rehin alıyorlar. Amerikalı dostuma sordum "Neler oluyor Kazakistan'da" diye. "Türkiye ile Kazakistan Türk Keneş'i yani Konseyi'ni kurdu. Buradan Türk Devletleri Örgütü'ne taşınacaktı. Peki oradan nereye gidecekti bu yapılanma? Onu da Konsey'in genel sekreteri Bağdat Amreyev'in açıklamasına bakarak öğrenirsin. Biraz araştır Hazar. Darbe girişimi oluyor şu anda Kazakistan'da. Hem ABD hem de Rusya müdahil bu darbe girişimine.

İkisi de üstünlük kurmaya çalışıyor. Şu anda Ruslar bir adım önde, çünkü davet aldılar ve asker göndermeye başladılar Kazakistan'a" dedi. Önce Türk Konseyi genel sekreteri Bağdat Amreyev'in yaptığı açıklamaya baktım.

Bağdad Amrayev Kazakistanlı diplomat ve Başbakan danışmanıydı. Aynı zamanda da Türk Devletleri Teşkilatı genel sekreteri görevini yürütüyordu. Kasım ayının hemen başında "Ankara'da Türk Konseyi zirvesi yapılacak. Asıl amaç TÜRK DÜNYASI BİRLEŞİK DEVLETLERİNİ KURMAK" diyordu. 10 gün sonra da Ankara'da zirve yapılıyor, "Türk dünyası aksakallılar konseyinin kurulduğu" dahi dünyaya duyuruluyordu. Evet Amerikalı dostumun işaret ettiği sancı buydu. ABD de Rusya da rahatsızdı "Türk Birleşik Devletleri ilanı"nın açık açık ifade edilmesinden.

Şöyle bir düşünün. Halk 2 Ocak'ta benzine zam geldi diye özellikle 3 kentte sokağa dökülüyor. Ancak bu zamdan 17 gün önce 16 Aralık'ta Amerika, Kazakistan'daki elçilerini uyarıyor. "3 kentte büyük olaylar çıkacak yakın bir zamanda. O gün geldiğinde olayların yaşandığı şehirlerden uzak durun" diye. Nokta atışı yapıyorlar. Halkın sokağa dökülme sebebi benzin zammı gibi gözükse de meselenin bu olmadığını iki hafta önce Washington adamlarına duyuruyor.

Yani her şey planlanmış. Ve dahası Rusya'yı da devreye sokacak gelişmeler yaşanıyor.

Hem "Türk Birleşik Devletleri" ilanı hem de olaylardan önce Kazakistan'ın her yerini kaplayan "Rusça tabelaların" sökülüp atılmaya başlanması Moskova'yı da tıpkı Washington gibi olayları planlama ve körüklemeye itiyor. İpekyolu'nun kontrolünde söz sahibi olmak için büyük savaş vardı. Çin deniz yoluyla getirdiği mallarının bir bölümünü, Hint Okyanusu'nda Pakistan'da satın aldığı limanlara indiriyor. Oradan Afganistan üzerinden Kazakistan'a getirip, Hazar Denizi kuzeyinden Karadeniz'e geçirip, Türkiye'ye taşımaya hazırlanıyordu. Bizim üzerimizden de Batı'ya taşınacaktı. 3.5 trilyon dolarlık ticaretin kontrol savaşıydı bu. Amerikalı dostum "ABD kavuğuna çekilmeden önce bu hamleleri son çare olarak yapıyor" diyordu. ABD kavuğuna çekilse ne olacaktı? Batı madenden tutun, enerjiye kadar her alanda Asya'ya tamamen bağımlı hale gelecek ve dünyada dengeler değişecekti. Türk Birleşik Devletleri'nin kurulması İpekyolu güzergahının maliyetini de inanılmaz şekilde aşağıya çekecek ve bu yol üzerinde söz sahibi olma ağırlığımız zirveye çıkacaktı.

Bir hafta önce Türk dünyası ve Türkiye güzergahının, maliyetleri dibe nasıl vurdurduğu bizzat Çin Devleti tarafından açıklanıyordu. 2 bin Çinli öğrencinin Türkçe öğrenmesi için Türkiye'ye Pekin tarafından gönderilmesi boşuna değildi.

Kazakistan'da düğmeye bastılar.

Maskeli kişilerin Kazakistan'da dün plakasız arabayla gelip halka silah dağıttığı görüntüler ortalığa saçıldı. Dış provokasyonların ve planların olduğu açık ve net. ABD kazanacağını düşünüyordu ama şu anda Kazakistan'a asker sokmayı başaran Rusya kârlı görünüyor.

Ancak her halükarda tüm yollar Ankara'ya çıkıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, stratejik konumumuz ve gönül bağlarımız tüm oyunları bozacak kudrete sahip. Batı'nın bağımlılığının yolu Türkiye'den ve Türk dünyasından geçecek.

Artık kartopu yuvarlandı, büyüyerek gidiyor.

ÇIĞ asla geri gelmez!