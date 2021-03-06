HURUN Report her yıl Karun gibi zenginler listesini yayınlıyor. 2021'in en zenginlerini de bir rapor halinde dünya kamuoyuna sundu. Bir önceki yıla göre, Çin'den listeye tam 259 yeni DOLAR milyarderi daha eklendi. Buna göre Çin bin 58 milyardere ulaştı.

Dünyada en çok milyarderin yaşadığı ülke sıralamasında birinciliğe yerleşti..

Çin'i 696 milyarder ile ABD takip ediyor. Yani Çin en büyük ekonomik savaş verdiği Amerika'yı neredeyse ikiye katlıyor. 3. sırada ise 177 milyarder ile Hindistan yer alıyor. Onları 141 milyarder ile Almanya, 134 milyarder ile İngiltere, 100 milyarder ile İsviçre ve 85 milyarder ile Rusya takip ediyor.

Türkiye'de 2020 rakamlarıyla 30 dolar milyarderi vardı. Forbes Dergisi ayrıca serveti 500 milyon doların üzerinde olan Türk işadamlarının sayısının "50" olduğunu açıkladı.

Dönelim tekrar Hurun'un KARUNLAR raporuna...

Kurumun Başkanı Rupert Hoogewerf ABD ile ticaret savaşına rağmen yeni milyarderlerin 259'unun komünist ülkeden çıktığını özellikle hatırlatıyordu.

Bunun bir anlamı vardı...

Çin'deki dolar milyarderi sayısı dünyanın geri kalanının toplamından daha fazlaydı.

ABD'de son 5 yılda tespit edilen 160 milyardere karşılık Çin'de aynı süreçte 490 yeni milyarder tespit edildiğini söylüyordu. Hoogewerf, "Servet oluşturma Asya'ya taşınıyor" diyordu. İşte bu müthiş rakamlar tam da dünyadaki krizin, kavganın ve gerilimin nedenini en açık şekilde ortaya koyuyordu.

Trump dönemi yönetimin Çin'i en büyük düşman ilan edip "Ekonomik savaş" başlatması, ardından Çin'de virüsün patlaması, dünyanın karanlık bir belirsizliğe girmesi, digital çağın ayak seslerininin duyulması...

Hiçbir şey tesadüf değildi.

3. Dünya savaşı virüsle başlamıştı. Ve bu tarihe "PARA SAVAŞI" olarak geçecekti. Nitekim virüs var, dünya kırılıyor, her yerde ekonomik kriz var ama bir bakıyoruz Çin'de dolar milyarderi sayısı patlıyor.

Bitmedi. Dünyada krizin dibi yaşanırken haftada tam 8 kişi dolar milyarderi oluyor.

Yani ilk kez böylesine bir zenginleşme PATLAMASI yaşanıyor. Nitekim Hoogewerf "Dünya, tek bir yılda bu kadar çok zenginliğin tespit edildiğini hiç görmedi" diye tüm dünyaya haykırdı.

Bitti mi? Hayır... Virüs sayesinde kağırt paradan kaçış yaşandı. Bir anda dünyanın dört bir yanından sanal para Bitcoin'e hücum başladı. Bitcoin fiyatları tavan yapınca birileri satışa başlayıp düşürdü. Bu süreçte tam 395 milyar dolar el değiştirip küçük bir azınlığın cebine gitti.

3.Dünya Para Savaşı tüm hızıyla sürüyor. 1. ve 2.

Dünya Savaşları da "PARA" içinde milyonlar öldürüldü.

Şimdi silaha gerek yok. 1 dolarlık virüsle öldürüyorlar.

Savaş daha da büyüyecek.

Aşıyı buluyorsun piyasaya mutasyona uğramışını sürüyorlar. Ve mutasyonluya bulunan aşıların da tesir etmediğini bilim adamları açıklıyor. Onu da halletseler, bir yenisini ortaya atacaklar.

Bill Gates'den Rockfellere kadar önüne gelen zenginin pandemiden önce virüs laboratuarlarına yüz milyonlarca dolar yatırım yaptı. Ne yani bu tesadüf mü?

Hadi canım sende!