AHMET ÇAKAR

Penaltılar ve kırmızı kart doğru

Eskiden Anadolu takımı kalecileri 3 Büyükler ile oynadıklarında panter kesilirdi. Ama geçen hafta Rizespor kalecisi, dün gece de Adana Demirspor kalecisi bırak panteri kedi bile olamadılar. Diğer ikinci husus, bu sene de galiba geçen sene gibi olacak. 3 Büyüklerle Anadolu takımları arasındaki fark her geçen yıl açılıyor. Dün Demirspor'u bilmesek, 'Galatasaray hazırlık kampında bir amatör takımla mı oynuyor?' diyecektik. İlk gole bakıyoruz, mutlak kaleci hatası. İkinci golü Demirspor kendi kalesine atıyor. Ondan sonra Galatasaray her geldiğinde ya gol buluyor ya da pozisyon buluyor. Yine tuhaf olan şu, Kerem gibi Barış Alper gibi çok hızlı oyunculara karşı Demirspor'un ofsayt taktiği yapması, uçaktan paraşütsüz atlamak gibi bir şey.

Aslında Galatasaray çok iyi başlamadı. Hatta maç boyu mükemmel oynadı diyemem ama dedim ya gollerin yarısını Demirspor, Galatasaray'a 'gel de at' dedi. Maçın belki de en güzel pozisyonu, Batshuayi'nin Mertens'e attırdığı gol. Öyle yumuşak bir orta attı ki Mertens de öyle bir vurdu ki yavan ve kötü maçın belki de en güzel anı.

Galatasaray fokur fokur kaynıyordu. Young Boys'a elendiler ve milli araya mutlu girmek istiyorlardı. Dün geceki rahat galibiyet Galatasaray'a bunu sağladı. Ama tabii dün Galatasaray çok önemli bir kayıp verdi. İcardi'nin sakatlığı ne kadar ağır bilmiyorum. Eğer İcardi'nin hareketlerinden anladığımız gibiyse durum çok iç açıcı değil.

Bu maç için hakeme söylenecek fazla bir şey yok. Maç zaten maç değil, verdiği penaltılarda da gösterdiği kırmızı kartta da haklıydı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın