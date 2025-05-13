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Doğal kalp ilacı doğada bulundu! Tansiyon ve kolesterolü sabitleyen o bitki

Kalp ve damar sağlığını tehdit eden yüksek tansiyon ve kolesterol, milyonlarca insanın ortak sorunu. Doğada yer alan bazı bitkiler, birçok sağlık sorununa karşı doğal ilaç görevi görüyor. Peki kolesterolü ve tansiyonu düzenlemeye yardımcı olan bitkiler hangileri? Düzenli tüketilen bitkiler, kalp-damar sistemini destekliyor, tansiyonu sabitliyor. İşte doğada bulunan şifalı bitkiler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.05.2025 13:48 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 13:48
Doğal kalp ilacı doğada bulundu! Tansiyon ve kolesterolü sabitleyen o bitki

Yüksek tansiyon (hipertansiyon), dünya genelinde milyonlarca insanın yaşam kalitesini düşüren ciddi bir sağlık sorunudur. Doğanın sunduğu bazı bitkiler, yüksek tansiyonla mücadelede oldukça etkili olabilir. Bazı şifalı bitkiler, tansiyonu dengelerken, kolesterolün düşmesine de yardımcı olabilir.

Doğal kalp ilacı doğada bulundu! Tansiyon ve kolesterolü sabitleyen o bitki

National Institutes of Health (NIH) makalesine göre, Hipertansiyon, kalbin çok fazla çalışmasına neden olur ve atardamarların sertleşmesi yol açar. Yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felç riskini artırır, kalp yetmezliği, böbrek hastalığı ve körlük gibi diğer durumlara da sebep olabilir. Dünya nüfusunun yaklaşık %75 ila %80'i, insan vücudu tarafından daha iyi kabul edilebilirliği ve daha az yan etkisi nedeniyle birincil sağlık bakımı için bitkisel (doğal ilaçlar) kullanmaktadır.

Doğal kalp ilacı doğada bulundu! Tansiyon ve kolesterolü sabitleyen o bitki

Tansiyon ve Kolesterolü Sabitleyen Bitkiler


Fesleğen

Fesleğen, öjenol adlı bileşeni sayesinde doğal bir kalsiyum kanal blokeri gibi çalışır. Kan damarlarını gevşeterek tansiyonun düşmesine katkı sağlar. Alternatif tıpta da sıklıkla kullanılan bu bitki, salatalar ve çaylarla kolayca tüketilebilir.

Doğal kalp ilacı doğada bulundu! Tansiyon ve kolesterolü sabitleyen o bitki

Maydanoz

Karotenoidler ve C vitamini açısından zengin olan maydanoz, LDL kolesterolü düşürürken, kan basıncını da dengelemeye yardımcı olur. Düzenli tüketimiyle tansiyon kontrolü sağlanabilir. Maydanozu günlük diyetinizde bolca tüketebilirsiniz.

Doğal kalp ilacı doğada bulundu! Tansiyon ve kolesterolü sabitleyen o bitki

Kereviz Tohumu

Magnezyum, demir, kalsiyum ve lif açısından zengin olan kereviz tohumu, tansiyonu doğal yollarla düşürür. Çok miktarda magnezyum barındırır. Çorbalara ya da yemeklere eklenerek kullanılabilir.

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