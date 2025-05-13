Doğal kalp ilacı doğada bulundu! Tansiyon ve kolesterolü sabitleyen o bitki

National Institutes of Health (NIH) makalesine göre, Hipertansiyon, kalbin çok fazla çalışmasına neden olur ve atardamarların sertleşmesi yol açar. Yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felç riskini artırır, kalp yetmezliği, böbrek hastalığı ve körlük gibi diğer durumlara da sebep olabilir. Dünya nüfusunun yaklaşık %75 ila %80'i, insan vücudu tarafından daha iyi kabul edilebilirliği ve daha az yan etkisi nedeniyle birincil sağlık bakımı için bitkisel (doğal ilaçlar) kullanmaktadır.