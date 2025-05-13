Papa İznik'e neden gelmek istiyor? Hristiyanlık için İznik'in anlamı ne, neden önemli?

Katolik dünyasının yeni ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerinden birini Türkiye’ye yapmaya hazırlanıyor. Ziyaret rotasında ise Hristiyanlık tarihi açısından büyük bir öneme sahip olan İznik yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Papa Francis’in de 2025 yılı takvimine dahil ettiği bu ziyaret vasiyet niteliği taşıyan bir anlamla yeni Papa’ya devredildi. Peki Papa 14’üncü Leo neden İznik’e geliyor? Bu tarihi buluşmanın ardında yatan sebepler ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 13.05.2025 10:45 PAYLAŞ ABONE OL

2025 yılı Hristiyanlık için büyük bir anlam taşıyor. Katolik dünyasının yeni lideri Papa 14'üncü Leo, göreve başlamasının ardından, tarihi bir ziyaret için İznik'e doğru yola çıkmaya hazırlanıyor. Bu ziyaretin ardında ise, Hristiyanlığın şekillenmesinde kritik bir yer tutan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü anma amacı bulunuyor.

A Haber Foto Arşiv Birinci İznik Konsili ve İznik İnanç Bildirgesi MS 325 yılında Roma İmparatoru I. Konstantin'in çağrısıyla toplanan Birinci İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Konsilin en önemli sonuçlarından biri, İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olduğu ve Baba ile aynı özden geldiğini kabul eden İznik İnanç Bildirgesi'nin (Nicene Creed) kabul edilmesiydi. Bu inanç bildirgesi, tüm Hristiyanlık dünyasının kabul ettiği temel doktrinlerden biri haline gelmiştir. Konsil ayrıca, Hristiyanlıkta Paskalya'nın kutlanma tarihi gibi kilise içindeki ayrılıkları da gidererek büyük bir birliğe zemin hazırlamıştır.