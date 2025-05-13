1. dönem geçici vergi ne zaman, hangi tarihte? Geçici Vergi ne demek?

2025 yılına ait 1. dönem geçici vergi için geri sayım başladı. Ticari kazanç sahipleri serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükelleflerini yakından ilgilendiren bu ödeme dönemi yıl boyunca elde edilen kazançların belirli aralıklarla beyan edilip vergilendirilmesini kapsıyor. Vergi takviminde önemli bir yer tutan geçici vergi, her yıl olduğu gibi bu yıl da belirli tarihler arasında ödenecek. Peki 2025 yılı 1. dönem geçici vergi beyan ve ödeme tarihleri ne zaman?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 13.05.2025 11:47 PAYLAŞ ABONE OL

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini yakından ilgilendiren 1. dönem geçici vergi süreci başladı. Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan bu ilk dönem için beyanname verme ve ödeme süresi, 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü sona erecek. Vergi takviminde önemli bir yere sahip olan geçici vergi, yıl sonundaki vergi yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

A Haber foto arşiv Beyan ve Ödeme Aynı Gün Sona Eriyor Geçici vergi uygulamasında, her üç aylık dönemi takip eden ikinci ayın 17. günü hem beyanname verme hem de ödeme için son gün olarak kabul ediliyor.