1. dönem geçici vergi ne zaman, hangi tarihte? Geçici Vergi ne demek?

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini yakından ilgilendiren 1. dönem geçici vergi süreci başladı. Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan bu ilk dönem için beyanname verme ve ödeme süresi, 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü sona erecek. Vergi takviminde önemli bir yere sahip olan geçici vergi, yıl sonundaki vergi yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.
Beyan ve Ödeme Aynı Gün Sona Eriyor
Geçici vergi uygulamasında, her üç aylık dönemi takip eden ikinci ayın 17. günü hem beyanname verme hem de ödeme için son gün olarak kabul ediliyor.
Buna göre 2025 yılının ilk çeyreğine ait geçici vergi beyannamesi en geç 17 Mayıs 2025 tarihine kadar verilmeli ve aynı gün vergi ödemesi tamamlanmalı.
Geçici Vergi Nedir?
Geçici vergi; gelir veya kurumlar vergisinin yıl sonuna bırakılmaksızın, üçer aylık dönemler halinde peşin olarak tahsil edilmesini sağlayan bir uygulamadır. Bu sistem sayesinde devlet, vergi gelirlerini yıl içine yayarken, mükellefler de büyük vergi yükünü parçalara bölerek ödeme imkanı bulur.
Kimler Geçici Vergi Mükellefidir?
Geçici vergi mükellefleri arasında gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri yer alıyor. Ancak basit usulde vergilendirilenler bu kapsamda değerlendirilmiyor. Öte yandan, adi ortaklıklar, kolektif şirketler ve adi komandit şirketler doğrudan geçici vergi mükellefi olmasalar da, ortakların şahsi kazançları bu vergiye tabi olabiliyor.