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AHMET ÇAKAR
Türkmen çok iyi maç yönetti

Türkmen çok iyi maç yönetti

19.04.2025, Cumartesi
Galatasaray lig sonuna doğru doludizgin devam ediyor. Sezonun oldukça iyi maçlarından birini oynadılar. Siz skora bakmayın, rahatlıkla 6-7 olabilecek bir maçtı. Bodrum kapasitesi oranında savunmaya çalıştı, hiç başaramadı. 'İleriye çıkayım' dedi, onu da başaramadı. Önde bastı, çok pozisyon verdi. Geriye kapandı, yine çok pozisyon yedi. Barış Alper fevkalade bir maç çıkardı. İşin ilginç yanı, Galatasaray'ın bulduğu ilk golde sahanın en kısası Torreira'nın kafayla ağları bulması oldu. Bu tür goller, takıma coşku veriyor, daha da kenetliyor. Sırf ilk yarıda kaçan golleri saysak 6-7 olur.
İkinci yarı maç yine Galatasaray'ın kontrolündeydi. Acaba Bodrum bir kaza golü atabilir mi diye düşünüyorduk ama hiç öyle bir havası yokken Sanchez son dakikalarda yine kafayla maçı bitiriverdi. Zaten bu maçta kimse büyük bir sürpriz beklemiyordu. Öyle de oldu.
Gelelim hakem Mehmet Türkmen'e… Bir pozisyon dışında çok ama çok iyi maç yönetti. Neredeyse her kararı doğruydu. Ama ilk yarıda öyle bir penaltı verdi ki penaltıyla uzaktan yakından alakası yoktu. Bodrum savunması çok net bir şekilde topa dokundu. Türkmen amatör hakemlerin vermemesi gereken bir penaltıyı verdi. Allah'tan bu skandal karar, VAR hakemi tarafından düzeltildi.
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