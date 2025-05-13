2025 Eurovision ne zaman, saat kaçta? Eurovision Türkiye’de nasıl izlenir, ilk ve ikinci yarı finalde hangi ülkeler yarışacak?

Eurovision 2025 ilk yarı final için geri sayım başladı. Avrupa'nın en prestijli müzik yarışması Eurovision, bu yıl İsviçre'nin şehri Basel'in ev sahipliğinde gerçekleşecek. 37 ülkenin katılacağı bu dev organizasyonda Türkiye'nin yer alıp almadığı merak ediliyor. Peki Eurovision ilk yarı final bugün saat kaçta, Türkiye'de nasıl izlenir? İkinci yarı final ve final ne zaman, hangi ülkeler yarışacak?