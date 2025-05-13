2025 Eurovision ne zaman, saat kaçta? Eurovision Türkiye'de nasıl izlenir, ilk ve ikinci yarı finalde hangi ülkeler yarışacak?
Avrupa'nın en görkemli müzik yarışmalarından Eurovision'un ilk yarı finaline saatler kaldı. 69. kez düzenlenecek olan organizasyonda sahne bu yıl İsviçre'nin Basel şehrinde kurulacak. Türkiye'den yarışmayı izlemek isteyenler için platform ve saat bilgileri belli oldu. İşte 2025 Eurovision canlı takip ekranı…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.05.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 09:41