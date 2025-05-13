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2025 Eurovision ne zaman, saat kaçta? Eurovision Türkiye'de nasıl izlenir, ilk ve ikinci yarı finalde hangi ülkeler yarışacak?

Avrupa'nın en görkemli müzik yarışmalarından Eurovision'un ilk yarı finaline saatler kaldı. 69. kez düzenlenecek olan organizasyonda sahne bu yıl İsviçre'nin Basel şehrinde kurulacak. Türkiye'den yarışmayı izlemek isteyenler için platform ve saat bilgileri belli oldu. İşte 2025 Eurovision canlı takip ekranı…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.05.2025 09:40 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 09:41
2025 Eurovision ne zaman, saat kaçta? Eurovision Türkiye’de nasıl izlenir, ilk ve ikinci yarı finalde hangi ülkeler yarışacak?

Eurovision 2025 ilk yarı final için geri sayım başladı. Avrupa'nın en prestijli müzik yarışması Eurovision, bu yıl İsviçre'nin şehri Basel'in ev sahipliğinde gerçekleşecek. 37 ülkenin katılacağı bu dev organizasyonda Türkiye'nin yer alıp almadığı merak ediliyor. Peki Eurovision ilk yarı final bugün saat kaçta, Türkiye'de nasıl izlenir? İkinci yarı final ve final ne zaman, hangi ülkeler yarışacak?

2025 Eurovision ne zaman, saat kaçta? Eurovision Türkiye’de nasıl izlenir, ilk ve ikinci yarı finalde hangi ülkeler yarışacak?

2025 Eurovision Ne Zaman?


2025 Eurovision şarkı yarışması, İsviçre'nin Basel kentinde, St. Jakobshalle Arena'da gerçekleşecek. Bu yıl İsviçre, 1956 ve 1989'un ardından üçüncü kez Eurovision'a ev sahipliği yapıyor. Organizasyon ilk yarı final, ikinci yarı final ve final olmak üzere 3 aşamada organize ediliyor.

📍 Birinci Yarı Final: 13 Mayıs 2025 Salı, saat 21:00 CEST (Türkiye saatiyle 22:00)

📍 İkinci Yarı Final: 15 Mayıs 2025 Perşembe, saat 21:00 CEST (Türkiye saatiyle 22:00)

📍 Büyük Final: 17 Mayıs 2025 Cumartesi, saat 21:00 CEST (Türkiye saatiyle 22:00)

2025 Eurovision ne zaman, saat kaçta? Eurovision Türkiye’de nasıl izlenir, ilk ve ikinci yarı finalde hangi ülkeler yarışacak?

Eurovision Türkiye'de Nasıl İzlenir?


Yarışma, dünya genelinde farklı kanallar üzerinden yayınlanacak. Türkiye'de ise Eurovision herhangi bir televizyon kanalı tarafından yayınlanmayacak. Müzik tutkunları / Eurovision fanları, yarışmayı Eurovision'un resmi YouTube kanalı üzerinden canlı seyredebilecek.

2025 Eurovision ne zaman, saat kaçta? Eurovision Türkiye’de nasıl izlenir, ilk ve ikinci yarı finalde hangi ülkeler yarışacak?

Eurovision 2025'te Hangi Ülkeler Yarışıyor?


Birinci Yarı Finalde Yarışacak Ülkeler

🔸İzlanda

🔸Polonya

🔸Slovenya

🔸Estonya

🔸İspanya

🔸Ukrayna

🔸İsveç

🔸Portekiz

🔸Norveç

🔸Belçika

🔸İtalya

🔸Azerbaycan

🔸San Marino

🔸Arnavutluk

🔸Hollanda

🔸Hırvatistan

🔸İsviçre

🔸Kıbrıs

2025 Eurovision ne zaman, saat kaçta? Eurovision Türkiye’de nasıl izlenir, ilk ve ikinci yarı finalde hangi ülkeler yarışacak?

İkinci Yarı Final Yarışacak Ülkeler

🔹Avustralya

🔹Karadağ

🔹İrlanda

🔹Letonya

🔹Ermenistan

🔹Avusturya

🔹Birleşik Krallık

🔹Yunanistan

🔹Litvanya

🔹Malta

🔹Gürcistan

🔹Fransa

🔹Danimarka

🔹Çekya

🔹Lüksemburg

🔹İsrail

🔹Almanya

🔹Sırbistan

🔹Finlandiya

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