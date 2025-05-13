Küresel krizlerin çözüm merkezi İstanbul! Atina'da "diplomasi başarısı" korkusu

Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Putin ile kurduğu kişisel ilişkinin, Türkiye'nin stratejik konumunu bir arabulucu ve barış sağlayıcı olarak konumlandırdığı bildirildi. Ayrıca bu ilişkinin, Türkiye'nin uluslararası gelişmelerde kilit oyuncu rolünü sürdürmesine katkı sağladığının altı çizildi.