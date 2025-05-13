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Küresel krizlerin çözüm merkezi İstanbul! Atina'da "diplomasi başarısı" korkusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde küresel krizlerin çözüm merkezi olan İstanbul, Ukrayna-Rusya savaşının da nihayete erdirilmesi noktasında tarihi bir ev sahipliğine hazırlanıyor. Uluslararası basının yakından takip ettiği olay, Yunanistan'da korku ve paniğe neden oldu. Türkiye'nin diplomaside giderek artan saygınlığına dikkat çeken Yunan basını, harekete geçmek zorunda olduklarını itiraf etti.

Giriş Tarihi: 13.05.2025 13:53 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 13:53
Küresel krizlerin çözüm merkezi İstanbul! Atina’da diplomasi başarısı korkusu
Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşını çözüme kavuşturabilmek için İstanbul'da görüşme yapılmasını teklif etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in bu çağrıya uymasıyla birlikte ikilinin İstanbul'da müzakere gerçekleştirme ihtimali doğdu.
Küresel krizlerin çözüm merkezi İstanbul! Atina’da diplomasi başarısı korkusu

İSTANBUL'DA KRİTİK BARIŞ MASASI

ABD Başkanı Donald Trump da yakın zamanda İstanbul'da gerçekleşecek olası görüşmelere katılmak için Türkiye'ye gelebileceğini ifade etti.

Küresel krizlerin çözüm merkezi İstanbul! Atina’da diplomasi başarısı korkusu

TÜRKİYE'NİN ARABULUCU ROLÜ YUNANİSTAN'I ENDİŞELENDİRDİ

Kritik diplomasi masasının Türkiye'de kuruluyor olması Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan gazete Greek City Times "Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye barış sağlayıcısı mı? Yunanistan için fırsat mı, tehdit mi?" başlıklı bir haber yayımladı.

Küresel krizlerin çözüm merkezi İstanbul! Atina’da diplomasi başarısı korkusu

"ANKARA İÇİN FIRSAT ATİNA İÇİN CİDDİ SONUÇLAR"

Haberde, İstanbul'un Rusya Ukrayna savaşının çözümü için müzakerelere ev sahipliği yapmasının Yunanistan'ın dikkatini çektiğinden bahsedildi. Gazete, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerde aktif rol oynamasının, Ankara için diplomatik fırsatlar doğurduğunu, ancak Atina açısından ciddi jeopolitik sonuçlara neden olabilecek bir gelişme olduğuna vurgu yapıldı.

Küresel krizlerin çözüm merkezi İstanbul! Atina’da diplomasi başarısı korkusu

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMATİK HAMLELERİ GÜNDEMDE

Greek City Times, Türkiye'nin denge politikasına atıfta bulunarak, "Savaşın başında bu yana Ankara, özel bir diplomatik dengeyi sürdürmeyi başardı." ifadelerini kullandı.

Küresel krizlerin çözüm merkezi İstanbul! Atina’da diplomasi başarısı korkusu

Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Putin ile kurduğu kişisel ilişkinin, Türkiye'nin stratejik konumunu bir arabulucu ve barış sağlayıcı olarak konumlandırdığı bildirildi. Ayrıca bu ilişkinin, Türkiye'nin uluslararası gelişmelerde kilit oyuncu rolünü sürdürmesine katkı sağladığının altı çizildi.

Küresel krizlerin çözüm merkezi İstanbul! Atina’da diplomasi başarısı korkusu

Yunan gazete, Karadeniz üzerinden tahıl ihracatına yönelik Türk arabuluculuğunda varılan anlaşmanın da Ankara'nın güvenlik imajını daha da pekiştirdiğini belirtti.

Haberde, Türkiye'nin denge politikasının olası İstanbul müzakerelerine yol açtığına vurgu yapıldı.

Küresel krizlerin çözüm merkezi İstanbul! Atina’da diplomasi başarısı korkusu

"YUNANİSTAN İÇİN RİSK TAŞIYOR"

Greek City Times, Türkiye'nin diplomatik sahnede rolünün artmasının Yunanistan için risk taşıdığını belirtti. Haberde, Türkiye'nin artan diplomatik etkisinin Yunan diplomasisinin kritik konulardaki manevra alanını daraltabileceğinin altı çizildi.

Küresel krizlerin çözüm merkezi İstanbul! Atina’da diplomasi başarısı korkusu

Gazete, "Başkan Erdoğan'ın adımlarına karşı Atina'nın akıllı ve çok katmanlı bir stratejiyle karşılık vermesi" gerektiğini bildirdi.

Küresel krizlerin çözüm merkezi İstanbul! Atina’da diplomasi başarısı korkusu

ANKARA KARŞITI FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRECEKLER

Greek City Times, Türkiye'nin yükselen gücünden tedirginlik duyarak, "Yunan dış politikasını başkaları belirleyemez" ifadelerini kullandı.