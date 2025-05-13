13 Mayıs 2025, Salı
Küresel krizlerin çözüm merkezi İstanbul! Atina'da "diplomasi başarısı" korkusu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde küresel krizlerin çözüm merkezi olan İstanbul, Ukrayna-Rusya savaşının da nihayete erdirilmesi noktasında tarihi bir ev sahipliğine hazırlanıyor. Uluslararası basının yakından takip ettiği olay, Yunanistan'da korku ve paniğe neden oldu. Türkiye'nin diplomaside giderek artan saygınlığına dikkat çeken Yunan basını, harekete geçmek zorunda olduklarını itiraf etti.
Giriş Tarihi: 13.05.2025 13:53 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 13:53