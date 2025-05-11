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AHMET ÇAKAR
Protokole aykırı

Protokole aykırı

11.05.2025, Pazar
Galatasaray çok tuhaf takım… Bazı oyuncuları kötü de oynasa diğerleri ortaya çıkıp maçı kurtarıveriyorlar. Bir devre çok kötü de oynasalar, bu sefer ortaya Muslera ya da kale direkleri çıkıp gol yememeyi başarıyorlar. Mesela ilk yarıya bakıyoruz, Galatasaray ilk 10 dakika dışında oynamadı. Trabzonspor'un çok ama çok önemli pozisyonları var. Direkten dönen topu var, ofsayt diye iptal edilen penaltısı var. Yine ilk yarıya bakıyoruz, üç oyuncu iyi değiller; Sara, Barış Alper ve Yunus eski günlerden uzak. İkinci yarı başlıyor, birden işin rengi değişiveriyor. Galatasaray kontrolü alıyor, pozisyonlar yaratıyor, Osimhen bütün takımı ateşliyor, bu sefer de duran toptan Abdülkerim ile golü buluyor. Ardından yine garip şeyler oluyor. Avrupa Şampiyonu İspanyol Milli Takımı'nın santrforu son 15 dakika oyuna giriyor, o da gol atıyor. Bu tablo pek tabii ki dosta güven, düşmana kaygı verir. Galatasaray işi bitirdi. 3 maçta alacağı bir puan onları şampiyon yapacak. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan genel olarak iyiydi ama VAR protokolüne kesinlikle aykırı bir olay yaşandı. Muslera ceza alanı çizgisi hemen üstünde ya da dışında Visca'yı düşürdü. VAR, hakemi çağırdı. İlk tuhaflık şu; ofsayt varsa VAR, hakeme davet yapmaz, hakem kulaklığa gelen bilgiyle ofsayt diye golü iptal eder. Hakemi monitöre çağırdı, Karaoğlan da 'ofsayt' dedi. Fakat yarı otomatik sistemde arkadaki Abdülkerim'in konumu görünmüyor. Bir diğer tuhaflık; madem ofsayt var, Muslera'nın kartı niye iptal olmadı. Çünkü aldığı teknik bir cezaydı.
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