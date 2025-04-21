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AHMET ÇAKAR
Mourinho şov yapadursun...

Mourinho şov yapadursun...

21.04.2025, Pazartesi
"Herkes adam olur Fener adam olmaz" demiş atalarımız. Kayserispor 9 kişi eksik geldi, Fenerbahçe'ye Kadıköy'de tam 3 gol attı. Sözüm ona dünyanın en büyük hocası Mourinho, kenarda şov yapadursun, belki de dün gece şampiyonluk gitti. Yenen gollere bakıyoruz; Kayserispor bu golleri Kayseri amatör liginde bir köy takımına bile atamaz. İlk golde Ramazan'ı kaçırıyorlar, Livakovic'in bacağının arasından bırakıveriyor. Kayseri'nin attığı ikinci gol komedi. Szymanski'nin hatası Gökhan'ın neredeyse 50 metre getirdiği top, yaptığı orta ve sonrası felaket. Fenerbahçe ceza sahası içinde sadece golü atan Kayserili Nazon var. Kafayı Livakovic'in üstüne vuruyor, o da yememesi gereken topu, kendi ağlarında gördü. Fenerbahçe VAR yardımıyla gelen kararla 3. golü buldu ama uzatma dakikalarında manasız bir kafa golü yiyip, geceye veda etti. Söylenecek çok şey var. Baş suçlu Mourinho. Maximin dışında fazla bir şey yapan oyuncu yok ve çantada keklik sandığımız maç elden kaçıveriyor. Yazık günah bu taraftara. Hakem Oğuzhan Çakır için 3-4 kritik pozisyon var. İlk yarıda Skriniar 'Çekildim' dedi. Penaltı istedi ama böyle basit penaltı olmaz. İkinci yarıda Dzeko'nun şutunda da Kayserisporlu oyuncunun kolu açık ama top pazusuna çarpıyor. VAR yardımı ile gelen karar mutlak penaltı. Skriniar vurduğunda el açık ve penaltı.
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