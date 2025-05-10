AHMET ÇAKAR

Pakkan haklıydı

Dün yine değişik 11, yine piyangodan çıkan oyuncular, yine kötü futbol ama çok net bir skor var. F.Bahçe iyi mi oynadı? Tabii ki hayır! Zaten ne zaman iyi oynuyor ki! Ama bazı oyuncuların kalitesi çok şeyi değiştirebiliyor. Mesela Livakovic penaltıyı kurtarmasa, Başakşehir öne geçse maçı çevirebilirler miydi? Ya da ilk yarıda bir dakika bile iyi oynamayan F.Bahçe, 44. dakikada Mert ile golü bulmasa maç rahatlar mıydı? Ya da ilk yarıda mutlak kırmızı kart görmesi gereken Talisca ve Carlos atılsalardı maç böyle mi olurdu? İkinci yarı çok tuhaf bir pozisyonda F.Bahçe, Skriniar ile ikinci golü bulup rahatladı. Golün garipliği, Skriniar ekmeğini adeta taştan çıkardı. Aldı, iteleye iteleye golü yaptı. F.Bahçe'de Mourinho'nun katkısını göremediğimiz bir maç daha oldu. Camiada büyük huzursuzluk var, herkes tartışılıyor. Bakalım neler olacak.

Maçın hakemi rezalet bir 90 dakika çıkardı. Verilmeyen mutlak iki kırmızı kart var. Biri yüksek topta Talisca, kafa yerine eliyle smaç yapıp gol atmaya kalktı. Dünyanın her yerinde sarı karttır ama hakem ikinci sarıdan kırmızıyı vermedi. Yine Carlos bir ters topta rakibinin boğazına sarılıp indirdi. Sarı kartı vardı, yine atılmadı. Fakat ikinci yarıda VAR hakemi, elle oynamadan penaltı için hakemi davet etti. Hakem, VAR'a rağmen penaltıyı vermedi. Bence Burak Pakkan haklıydı. Çünkü Başakşehirli oyuncu kolunu toptan kaçırmak istiyor ama buna rağmen top eline çarpıyor. VAR daveti kesinlikle yanlış, penaltı yoktu.

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