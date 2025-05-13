Bu şehirde yaşayanlar ve memleketi olanlar dikkat! Türkiye’nin kanser haritasındaki en riskli nokta…

Kanser, Türkiye'de ve dünyada en sık görülen ölüm nedenlerinden biri. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2022 yılına ait ölüm nedenleri verileri, kanserden kaynaklı ölüm oranlarının iller bazında nasıl değiştiğini gözler önüne serdi. Açıklanan rakamlar, bazı şehirlerde kanser kaynaklı ölümlerin diğer illere kıyasla ciddi şekilde daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Kanser ölümlerinin en çok olduğu bölgelerden biri olan o il, %21,8'lik oranla dikkat çekiyor.