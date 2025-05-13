Viral Galeri Viral Liste Bu şehirde yaşayanlar ve memleketi olanlar dikkat! Türkiye'nin kanser haritasındaki en riskli nokta…

Bu şehirde yaşayanlar ve memleketi olanlar dikkat! Türkiye'nin kanser haritasındaki en riskli nokta…

Türkiye'de iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranları incelendiğinde, 2022 TÜİK verilerinde en yüksek orana sahip iller dikkat çekti. Kanserden kaynaklanan ölüm oranı ise o ilde %21,8 olarak kaydedildi. Peki Türkiye'nin kanser haritasındaki en riskli nokta hangisi? Bu şehirde yaşayanlar ve memleketi olanlar dikkat!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.05.2025 12:25 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 12:25
Bu şehirde yaşayanlar ve memleketi olanlar dikkat! Türkiye’nin kanser haritasındaki en riskli nokta…

Kanser, Türkiye'de ve dünyada en sık görülen ölüm nedenlerinden biri. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2022 yılına ait ölüm nedenleri verileri, kanserden kaynaklı ölüm oranlarının iller bazında nasıl değiştiğini gözler önüne serdi. Açıklanan rakamlar, bazı şehirlerde kanser kaynaklı ölümlerin diğer illere kıyasla ciddi şekilde daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Kanser ölümlerinin en çok olduğu bölgelerden biri olan o il, %21,8'lik oranla dikkat çekiyor.

Bu şehirde yaşayanlar ve memleketi olanlar dikkat! Türkiye’nin kanser haritasındaki en riskli nokta…

Sabah'a göre, TÜİK verileri, kanser nedeniyle ölüm oranlarının daha yüksek ve en az olduğu illeri açıkladı. Türkiye'de ölüm oranları bölgelere göre ciddi farklılıklar gösteriyor. İşte kanserden ölüm oranlarının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il…

Bu şehirde yaşayanlar ve memleketi olanlar dikkat! Türkiye’nin kanser haritasındaki en riskli nokta…

Kanserden Ölüm Oranlarının En Yüksek Olduğu 10 İl


Ağrı - %21,8

Bu şehirde yaşayanlar ve memleketi olanlar dikkat! Türkiye’nin kanser haritasındaki en riskli nokta…

Kars - %18,8

Bu şehirde yaşayanlar ve memleketi olanlar dikkat! Türkiye’nin kanser haritasındaki en riskli nokta…

Iğdır - %18,6

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