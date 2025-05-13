Bu şehirde yaşayanlar ve memleketi olanlar dikkat! Türkiye'nin kanser haritasındaki en riskli nokta…
Türkiye'de iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranları incelendiğinde, 2022 TÜİK verilerinde en yüksek orana sahip iller dikkat çekti. Kanserden kaynaklanan ölüm oranı ise o ilde %21,8 olarak kaydedildi. Peki Türkiye'nin kanser haritasındaki en riskli nokta hangisi? Bu şehirde yaşayanlar ve memleketi olanlar dikkat!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.05.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 12:25