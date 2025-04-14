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AHMET ÇAKAR
Yasin Kol’dan objektif yönetim

Yasin Kol’dan objektif yönetim

14.04.2025, Pazartesi
Fenerbahçe için zor geçeceği belliydi, aynen de öyle oldu. Diğer bir deyimle; Talisca ve Livakovic gününde olmasaydı Fenerbahçe büyük bir ihtimalle üç puanla dönemeyecekti. İlk yarıya bakıyoruz, kötü hatta çok kötü oynayan bir Fenerbahçe var. Maçın başında Livakovic'in kurtardığı mutlak bir gol ve devrenin kalan bölümlerinde de savuşturduğu önemli pozisyonlar vardı. Devrenin sonunda sahneye Talisca çıktı. Bir oyuncu ne kadar kötü oynarsa oynasın, kalitesiyle skoru değiştirebiliyor. Öyle de oldu. Topu alışı, rakibinden sıyrılırken faulü kazandırması ve kullandığı muhteşem frikikle Fenerbahçe golü buldu. İkinci yarının çok zor geçeceğini düşünüyorduk ki Tadic ikinci golü attı. Ama maç bir türlü rahatlayamadı çünkü bu sefer Sivaslı Efkan uzaktan belki de yılın en güzel gollerinden birini kaydetti. Sonra yine milyonlarca Fenerbahçeli hop oturdu hop kalktı. Sonuçta; düşme korkusunu ağır şekilde yaşayan Sivasspor karşısında alınan galibiyet çok önemli. Çünkü artık onların bir puan bile kayba tahammülü yok. Galatasaray'la devam eden sürek avı görünen o ki son haftalara kadar sürecek. Maçın hakemi Yasin Kol'u beğendim. Ufak tefek hataları olmasına rağmen objektif yönetti. İki tane tartışılacak pozisyon var. Biri Talisca'nın attığı golden önce kazandırdığı faul, bence karar doğru. Mert Müldür'e yapılan hareket penaltı mıydı değil miydi tartışması var. Şeklen penaltı görünüyor ama Mert de rakibin üzerine kendini bırakıyor. Hakem penaltı değil diye değerlendirdi, çok da fazla bir şey söyleyemiyorum.
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